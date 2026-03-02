Ngày 2/3, anh Nguyễn Văn Ph. (tài xế xe công nghệ) cho biết, khoảng 22h ngày 1/3, anh nhận cuốc xe đón khách từ Khu đô thị Văn Quán (phường Hà Đông) đến số 25 đường Lê Văn Lương. Hành khách lên xe gồm có một nam thanh niên và người phụ nữ lớn tuổi.

Vụ việc xảy ra trong ô tô của anh Ph. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo lời anh Ph., nam thanh niên ngồi ở hàng ghế trước, còn người phụ nữ ngồi phía sau. ''Do tôi phải chờ khách gần 30 phút và thấy nam thanh niên có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, quát mắng nên không đồng ý chở”, anh Ph. kể lại.

Bị từ chối phục vụ, nam thanh niên quay sang hành hung tài xế. Sau khi anh Ph. xuống xe, người phụ nữ đã giữ anh lại để nam thanh niên tiếp tục đánh. Hai người này sau đó bỏ chạy.

“Cuốc xe do người khác đặt hộ nên tôi không có thông tin về người đã hành hung mình”, anh Ph. chia sẻ.

Mặt anh Ph. bị sưng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sau khi bị hành hung, anh Ph. bị sưng tím vùng mặt, trầy xước và mắt trái nhìn mờ. Anh cho biết đã trình báo vụ việc tới Công an phường Hà Đông.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Hà Đông cho biết mọi vụ việc đều được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.