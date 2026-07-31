Sở Xây dựng Hà Nội hôm nay (31/7) thông tin về việc triển khai các giải pháp chống ngập trên địa bàn thành phố. Theo cơ quan này, 10 dự án đầu tư khẩn cấp giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành, góp phần giảm úng ngập trong các trận mưa vừa qua.

Các dự án gồm 5 hồ điều hòa (Phú Đô, Đồng Bông 2, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương) và 5 dự án hạ tầng thoát nước gồm cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu; cải tạo kênh Thụy Phương kết nối sông Tô Lịch; cải tạo trạm bơm và hệ thống thoát nước khu vực dọc Đại lộ Thăng Long; xử lý úng ngập khu vực Ngoại Giao Đoàn, Resco Ecohome, Tây Hồ Tây; bổ sung trạm bơm cho hồ điều tiết khu vực Tô Lịch.

Hệ thống hồ điều hoà của Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà

Hai dự án khẩn cấp giai đoạn 2 gồm hồ điều hòa Chèm và Liên Mạc 1 đang được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Sau hơn 4 tháng thi công, 10 dự án chống ngập khẩn cấp cùng trạm bơm Phú Thượng, hồ Cự Khối... đã cơ bản hoàn thành, đưa vào vận hành và bước đầu phát huy hiệu quả.

Theo Sở Xây dựng, tại các khu vực Võ Chí Công, Resco, EcoHome, Mỹ Đình, nước chỉ ngập khoảng 15-20cm và rút sau khoảng 30 phút khi mưa dứt. Khả năng tiêu thoát nước tại Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Resco, EcoHome, Ciputra và An Khánh cũng được cải thiện.

Riêng trận mưa ngày 27/7, khu vực dốc La Pho - Thụy Khuê ngập 20-25cm, ngõ 42 Giang Văn Minh (thông ngõ 100 Đội Cấn) ngập 35-40cm. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng từ việc thi công cống hóa mương Thụy Khuê và mương Ngọc Hà.

Để chủ động ứng phó mưa bão và giảm ngập trong mùa mưa, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập năm 2026. Kế hoạch phân công giải pháp cụ thể cho từng điểm ngập, kết hợp phát huy hiệu quả các dự án mới với hệ thống thoát nước hiện hữu nhằm giảm thiểu úng ngập trên địa bàn.

Đẩy nhanh 12 dự án thoát nước

Để giảm ngập, Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước theo quy hoạch. Với các dự án chậm tiến độ, thành phố sẽ rà soát, tháo gỡ vướng mắc về vốn, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công.

Thành phố ưu tiên đầu tư các công trình đầu mối như hồ điều hòa, trạm bơm, kênh dẫn tại các lưu vực Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ, Long Biên, Bắc sông Hồng, Hà Đông và phía Tây, đặc biệt là các trục tiêu thoát nước trên sông Nhuệ, sông Cầu Bây và sông Đáy.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu triển khai các giải pháp gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm thông qua đồ án quy hoạch cao độ nền và thoát nước. Thành phố cũng sẽ từng bước áp dụng mô hình "thành phố bọt biển" trong các dự án mới, chuyển từ tư duy chỉ tiêu thoát nước sang kết hợp giữ nước, thấm nước, điều tiết và tái sử dụng nước mưa.