Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 29/8 đến ngày 1/9, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, trong đó xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Cụ thể, trong đêm nay và sáng sớm mai (30/8), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa lớn hơn với 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Thời tiết miền Bắc xuất hiện mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng chú ý, trong đêm 30 và ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại Hà Nội cùng các tỉnh thành gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Từ ngày 1/9 trở đi, thời tiết miền Bắc được dự báo chuyển biến tốt hơn, trời có nắng.

Thanh Hóa đến Huế tiếp tục mưa to

Trong thời gian từ ngày 31/8 đến 1/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng cần chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng, ven sông suối và vùng núi.

Người dân cũng cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại, vui chơi trong những ngày nghỉ lễ.

Biển Đông có khả năng xuất hiện bão

Cơ quan khí tượng cho biết, thời tiết trên biển, diễn biến đáng chú ý là vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel. Theo nhận định, trong ngày và đêm 1/9, vùng áp thấp này có khả năng di chuyển từ khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) trở lại phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đáng chú ý, vùng áp thấp có khả năng tái sinh và mạnh lên trở lại thành bão. Đây là diễn biến cần được đặc biệt theo dõi trong những ngày nghỉ lễ, nhất là đối với tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Cơ quan khí tượng thủy văn đã cảnh báo về đợt mưa lớn trong thời gian 31/8-1/9 và tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão Saudel.