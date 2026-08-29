Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 29/8 đến ngày 1/9, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, trong đó xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.
Cụ thể, trong đêm nay và sáng sớm mai (30/8), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, lượng mưa lớn hơn với 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.
Đáng chú ý, trong đêm 30 và ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại Hà Nội cùng các tỉnh thành gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 130mm.
Từ ngày 1/9 trở đi, thời tiết miền Bắc được dự báo chuyển biến tốt hơn, trời có nắng.
Thanh Hóa đến Huế tiếp tục mưa to
Trong thời gian từ ngày 31/8 đến 1/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).
Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng cần chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng, ven sông suối và vùng núi.
Người dân cũng cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại, vui chơi trong những ngày nghỉ lễ.
Biển Đông có khả năng xuất hiện bão
Cơ quan khí tượng cho biết, thời tiết trên biển, diễn biến đáng chú ý là vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel. Theo nhận định, trong ngày và đêm 1/9, vùng áp thấp này có khả năng di chuyển từ khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) trở lại phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Đáng chú ý, vùng áp thấp có khả năng tái sinh và mạnh lên trở lại thành bão. Đây là diễn biến cần được đặc biệt theo dõi trong những ngày nghỉ lễ, nhất là đối với tàu thuyền đang hoạt động trên biển.
Cơ quan khí tượng thủy văn đã cảnh báo về đợt mưa lớn trong thời gian 31/8-1/9 và tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão Saudel.
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Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026 (từ đêm 29/8-2/9)
Khu vực Bắc Bộ
Từ đêm 29-30/8: đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.
Từ đêm 30-31/8: có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực đồng bằng và tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ 1-2/9: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng ngày 31/8: 29-32 độ.
Khu vực Trung Bộ
Từ đêm 29-30/8: Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.
Các khu vực khác: ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-35 độ, riêng khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.
Từ ngày 31/8-2/9: Từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; từ ngày 2/9 có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-34 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ
Ngày nắng, có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.
Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ; Nam Bộ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ; Nam Bộ 31-34 độ.
Khu vực Hà Nội
Từ đêm 29-30/8: đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.
Từ đêm 30-31/8: khả năng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 1-2/9: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng 31/8: 29-32 độ.
Khu vực TPHCM: Ngày có nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và giông, xác suất mưa: 65-75%.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.