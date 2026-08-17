El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh

Theo ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 6 đến giữa tháng 8/2026, thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp, nổi bật với nắng nóng diện rộng, giông, lốc, sét, mưa đá cùng hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới.

Trong thời gian này, Biển Đông ghi nhận 2 áp thấp nhiệt đới và 3 cơn bão. Đáng chú ý, bão số 1 (Maysak) hình thành đầu tháng 7, mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, sau đó đi vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) tối 4/7 với cường độ cấp 8-9, giật cấp 12 trước khi suy yếu trên đất liền.

Năm 2026, bão có thể xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm nhưng khả năng diễn biến phức tạp, khó lường. Ảnh: Trọng Tùng

Nắng nóng cũng xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Riêng tháng 6 có 22 trạm, tháng 7 có 2 trạm và nửa đầu tháng 8 có 9 trạm vượt giá trị lịch sử.

Ông Hòa cho biết, hiện ENSO đang ở trạng thái El Nino. Trong tuần thứ hai của tháng 8/2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 đạt 1,8 độ C.

Dự báo từ tháng 9-11/2026, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%, trong đó khoảng 93% khả năng đạt mức rất mạnh. Giai đoạn tháng 10-12/2026, xác suất El Nino ở mức rất mạnh lên tới 95%. Từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, hiện tượng này vẫn có 93% khả năng duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh.

Nền nhiệt cao, rét đậm rét hại có thể ít hơn

Cơ quan khí tượng dự báo tháng 9/2026, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ. Trong tháng 10-11, mức chênh lệch phổ biến 1-2 độ, có nơi cao hơn.

Từ tháng 12/2026- 2/2027, nhiệt độ tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể cao hơn 1,5-2 độ.

Đáng chú ý, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 12/2026- 1/2027, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét được dự báo ít hơn quy luật khí hậu.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa thời tiết mùa đông hoàn toàn ấm áp. Khi các đợt không khí lạnh mạnh xuất hiện, rét đậm, rét hại, sương muối hoặc băng giá vẫn có thể xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, có nơi thiếu hụt nghiêm trọng

Trong tháng 9, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm 10-30%. Các khu vực còn lại xấp xỉ trung bình.

Sang tháng 10, mưa tại Bắc Bộ có xu hướng cao hơn trung bình 5-20%, trong khi nhiều khu vực khác thấp hơn 5-20%. Đặc biệt, từ Nam Nghệ An đến Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ có thể thiếu hụt 20-40%.

Tháng 11, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có lượng mưa cao hơn trung bình 10-30%. Ngược lại, từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có thể thấp hơn 20-40%, Nam Bộ thấp hơn 5-15%.

Đến tháng 12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có xu hướng mưa cao hơn trung bình. Trong khi đó, duyên hải Nam Trung Bộ có thể thiếu hụt 40-100mm.

Trong tháng 1-2/2027, lượng mưa tại hầu hết các khu vực được dự báo thấp hơn trung bình 5-20mm, riêng Bắc Bộ xấp xỉ trung bình.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nguy cơ thiếu mưa trong các tháng chính mùa mưa, đặc biệt tháng 10-11.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm. Tháng 1-2/2027, hai khu vực này còn có khả năng xuất hiện thời kỳ ít mưa, gây sức ép lên nguồn nước và sản xuất.

Bão ít hơn nhưng có thể xuất hiện thời tiết cực đoan

Từ tháng 9/2026- 2/2027, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn này, trung bình nhiều năm có khoảng 7,3 cơn hoạt động trên Biển Đông và 3,1 cơn đổ bộ đất liền.

Riêng từ tháng 9-11/2026, có khoảng 3-5 cơn bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền, thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trên Biển Đông: 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,9 cơn).

Dù vậy, mưa vừa, mưa to vẫn có khả năng xuất hiện trên diện rộng trong tháng 9-10. Trong thời kỳ chuyển mùa, giông, lốc, sét và mưa đá có thể xảy ra tại nhiều nơi.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, chính quyền địa phương chủ động theo dõi dự báo, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ thiếu mưa, mưa lớn cục bộ hoặc chịu tác động của các đợt không khí lạnh mạnh.