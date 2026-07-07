Dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng được triển khai trên hè phố Trần Nhân Tông và khu vực cổng Công viên Thống Nhất, đoạn từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng.

Điểm nhấn của dự án là xây dựng quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông nhằm hiện thực hóa đồ án thiết kế đô thị khu vực quanh hồ Thiền Quang.

Khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng Công viên Thống Nhất. Ảnh: UBND phường Hai Bà Trưng

Quảng trường sẽ có đài phun nước trung tâm, sân tổ chức sự kiện lát đá, hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí cùng hạ tầng phục vụ các hoạt động văn hóa, cộng đồng. Dự án cũng xây dựng bể nước ngầm cho đài phun nước, lắp đặt trụ cấp nước uống công cộng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ các gian hàng khi tổ chức hội chợ, sự kiện trên phố đi bộ.

Toàn bộ vỉa hè phố Trần Nhân Tông sẽ được thay lớp gạch block hiện hữu bằng đá granite. Bó vỉa, bó bồn cây và tấm đan rãnh thoát nước cũng được thay bằng đá granite để đồng bộ cảnh quan.

Hai đoạn tường rào hai bên cổng Công viên Thống Nhất sẽ được tháo dỡ, tạo không gian mở kết nối quảng trường với công viên. Khu vực này sẽ được lát lại vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Những cây bóng mát và cây cảnh nằm trong phạm vi quy hoạch quảng trường sẽ được đánh chuyển đến vị trí phù hợp. Dự án cũng bổ sung hệ thống camera, màn hình LED cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Phối cảnh khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông. Ảnh: UBND phường Hai Bà Trưng

Cổng Công viên Thống Nhất được sửa chữa theo hiện trạng, bổ sung hệ thống chiếu sáng và màn hình LED. Ngoài ra, bốn màn hình LED trang trí, tuyên truyền sẽ được lắp trên các cột chiếu sáng.

Công trình được triển khai từ đầu tháng 7 và dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12.

Công viên Thống Nhất rộng hơn 50ha, nằm giữa bốn tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu. Sau khi hạ hàng rào để tạo không gian mở, việc cải tạo hè phố Trần Nhân Tông và khu vực cổng công viên là hạng mục cuối cùng hoàn thiện cảnh quan xung quanh công viên.

Theo thông báo của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng, dự án được triển khai nhằm chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và cụ thể hóa quy hoạch khu vực quanh hồ Thiền Quang.