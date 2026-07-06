Chiều 6/7, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 9-12/7, trên địa bàn thành phố diễn ra Chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" và các hoạt động trưng bày, triển lãm, trải nghiệm nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Để phục vụ chương trình, Công an thành phố thông báo cấm, hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường.

Theo đó, cấm triệt để phương tiện lưu thông từ 20h đến 23h ngày 9/7 tại các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục).

Công an Hà Nội thông báo lịch cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm. Ảnh: Đình Hiếu

Từ 7h đến 22h30 ngày 9/7 và từ 7h đến 19h ngày 10/7 sẽ tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.