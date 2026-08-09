Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký tờ trình HĐND TP về việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo tờ trình, nghị quyết của HĐND TP quy định ủy viên UBND TP có không quá 6 người, gồm: Người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP tham mưu lĩnh vực văn phòng, tài chính, nội vụ, tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Giám đốc Công an TP. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Tờ trình nêu, đối chiếu cơ cấu nêu trên với các nhân sự đã được HĐND TP bầu và xác nhận kết quả bầu chức vụ ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031, có 6 nhân sự thuộc cơ cấu mới, gồm: Ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND TP; ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.

Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hà

Theo đó, có 11 nhân sự không thuộc cơ cấu theo quy định. Để bảo đảm số lượng, cơ cấu ủy viên UBND TP đúng quy định và kiện toàn kịp thời tổ chức, UBND TP Hà Nội cho biết, việc miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND TP đối với 11 nhân sự không thuộc cơ cấu mới là cần thiết.

“Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm của nhân sự và không đồng thời làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà các nhân sự đang đảm nhiệm”, tờ trình do Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng ký nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP đề nghị HĐND TP xem xét, miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 11 người gồm: Ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra TP; ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương; ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.