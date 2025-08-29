Trong các ngày qua, tại Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay…), sử dụng Flycam bay trái phép làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình Không quân luyện tập phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong các ngày 28, 30, 31/8 và 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục tổ chức bay luyện tập và tham gia lễ kỷ niệm. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, UBND TP yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường quán triệt, tuyên truyền quy định của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; lệnh cấm đèn trời và quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Công an TP Hà Nội phối hợp lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. Theo đó, thành phố sẽ xử lý nghiêm các hành vi mua bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… gây ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Hà Nội xử lý nghiêm thả diều, bóng bay, đèn trời ảnh hưởng hoạt động bay dịp 2/9. Ảnh: Như Hà

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thông báo, tạm dừng hoạt động tàu bay không người lái đã được cấp phép; phối hợp ngăn chặn, chế áp, thu giữ UAV vi phạm.

Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Khoa học & Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, phương tiện truyền thông và nền tảng số, vận động người dân không mua bán, thả diều, bóng bay, đèn trời, flycam…

UBND xã, phường tăng cường giáo dục, vận động nhân dân chấp hành quy định, không để xảy ra hoạt động ảnh hưởng đến bay luyện tập, chào mừng lễ kỷ niệm.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động bay phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.