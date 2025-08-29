Ngày 28/8, Sở Xây dựng Hà Nội cập nhật danh sách các điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ nhân dân đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Theo Sở Xây dựng, hệ thống điểm trông giữ được phân bổ rộng khắp, tập trung ở các khu vực cửa ngõ, dọc các trục chính và quanh Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Dưới đây là danh sách các điểm trông giữ xe. Danh sách này sẽ tiếp tục được Sở Xây dựng cập nhật.