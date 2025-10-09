Ngày 9/10, Công an TP Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của bão số 11, mực nước sông Cầu đoạn qua địa bàn hai xã Trung Giã và Đa Phúc vẫn đang ở mức cao, khiến hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố đê.

Tại xã Trung Giã, thống kê sơ bộ cho thấy có 2.342 hộ với 9.210 nhân khẩu thuộc các thôn Xuân Sơn, sông Công, Bình An, An Lạc, Hòa Bình, Đô Tân, Lai Sơn… đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng nhanh.

Ngay sau khi nước bắt đầu dâng, Công an xã Trung Giã đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, Tiểu đoàn 86 và các lực lượng chức năng khẩn trương vận động, hỗ trợ người dân sơ tán, di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các lực lượng trực chiến 24/24 để kịp thời ứng cứu khi có tình huống phát sinh.

Lực lượng chức năng cùng người dân gia cố đê. Ảnh: CACC

Tại xã Đa Phúc, lực lượng công an chia thành nhiều mũi ứng trực dọc các tuyến đê xung yếu, xuyên đêm hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng ngập sâu, nguy hiểm.

Ngoài việc cứu trợ, Công an xã còn phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn 22 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trực tiếp xuống đồng giúp người dân thu hoạch, cắt lúa bị ngập úng, nhằm giảm thiểu thiệt hại sau mưa lũ.

Các lực lượng gấp rút ứng phó với ngập.

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “vỡ đê quai ở Tân Hưng, nước tràn vào nhà dân”, ông Nguyễn Bá Hoàng – Chủ tịch UBND xã Trung Giã khẳng định với PV VietNamNet: “Không có chuyện vỡ đê. Do nước sông dâng cao nên nước tự tràn vào khu dân cư, gây ngập một số hộ. Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, gia cố để ngăn nước không tràn thêm vào nhà dân”.

Nước ngập mênh mông trên địa bàn xã Trung Giã.

Hiện, chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ vẫn đang nỗ lực ứng phó, gia cố bờ đê, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong những ngày nước lũ chưa rút.