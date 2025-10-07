W-mua ngap_0.jpg

Hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Thủ đô ngập sâu. Như thường lệ khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng lại mênh mông nước.

W-mua ngap_3.jpg

Gần như cứ đi vài trăm mét lại gặp một đoạn nước ngập, chỗ sâu nhất lên tới 1m. Hình ảnh trước cửa Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương trên phố Phạm Văn Bạch.

W-mua ngap_5.jpg

Tại rất nhiều tuyến phố, khu vực, người đi xe máy và ô tô ra đường bị mất phương hướng khi không biết đi lối nào để vượt qua. Quay lại không được, họ tiến tiếp cũng chẳng xong.

W-mua ngap_4.jpg

Lái xe từ Bắc Ninh về Hà Nội, sau khi vượt qua cầu Nhật Tân, anh Phạm Văn Trong vượt qua được một số đoạn ngập nhờ lợi thế đi ô tô gầm cao. Nhưng khi tới ngã tư Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng, anh bị kẹt lại suốt 45 phút vì xung quanh toàn là "biển" nước. Hơn thế, các xe khác không dám vượt qua, nam tài xế này cũng đành phải chờ đợi, thỉnh thoảng lại sốt ruột đứng lên sàn xe hóng về phía trước.

W-mua ngap_10.jpg

Tại bến xe Mỹ Đình - nơi người dân gọi vui là "cảng nước sâu" - hàng loạt xe buýt dừng lại một chỗ chờ nước rút. May mắn, lúc 10h khu vực các phường Từ Liêm, Cầu Giấy đã ngớt mưa.

W-mua ngap_6.jpg

Nhóm hành khách tìm đường tới bến xe Mỹ Đình chật vật khi phải mang theo hành lý nặng đi bộ lội nước một đoạn dài. 

W-mua ngap_7.jpg

Cô gái cho biết, chiếc vali kéo này cả đồ đạc bên trong nặng hơn 20kg. Cô đã phải bê nó đi bộ một chặng dài để tới bến xe Mỹ Đình.

W-mua ngap_8.jpg

Phần lớn taxi, xe ôm "bùng kèo" giữa chặng vì nước ngập không thể di chuyển tiếp.

W-mua ngap_9.jpg

Nhóm khách từ miền núi muốn trở lại quê nhà nhưng khi vào bến, xe không khởi hành nữa họ đành quay ra tìm nơi nghỉ chân.

W-mua ngap_12.jpg

Ngọc Phương chở hàng đi giao cho khách trong khoảng 2km nhưng đã mất tới 3 tiếng, trong khi đích đến của cô còn hơn 3 km nữa. Phương không có lựa chọn nào khác để đi, đành gồng mình tắt máy đẩy xe qua làn nước ngập. 

W-mua ngap_13.jpg

Chị Phùng Thi đang đẩy xe lội bộ quay trở về nhà sau khi trên đường đi làm đã được hơn 5km thì được cấp quản lý báo cho nghỉ hôm nay. 

W-mua ngap_14.jpg

Dịch vụ chở xe qua đoạn ngập tại ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết có giá 50.000 đồng/xe. Người đàn ông cho biết, trong vòng 2 tiếng anh đã kiếm được chục "cuốc" xe.

W-mua ngap_15.jpg

Cảnh tương tự tại phố Dương Đình Nghệ, dưới chân tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam. Nơi đây được người dân gọi vui là "cảng nước sâu Keangnam" do cứ mưa lớn là biến thành "sông".

W-mua ngap_16.jpg

Để đi lại quanh khu vực tòa nhà Keangnam chỉ còn cách lội nước hoặc nhờ dịch vụ chở xe máy qua đoạn ngập. 

W-mua ngap_17.jpg

Phúc Khang cho biết, vừa từ Hải Phòng lên Hà Nội thì gặp mưa ngập. Cậu được xe ôm "thả" ở đầu đoạn ngập nên phải đi bộ vài km mới tới nhà.

W-mua ngap_18.jpg

Một chiếc ô tô 16 chỗ đỗ giữa làn nước ngập trên phố Dương Đình Nghệ. Một người đàn ông nằm ngủ bên trong.

W-mua ngap_19.jpg

Hoa đứng đầu ngõ đợi ô tô đón để đi làm ở khu công nghiệp Quang Minh nhưng không biết khi nào xe mới tới.  