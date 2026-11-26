Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu hoàn thành hai đập dâng bổ sung trên sông Tô Lịch trước Tết Nguyên đán, bịt kín các họng xả hở và vận hành liên tục trạm bơm bổ cập nước.

Sáng nay (26/11), ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư Thành phố, kiểm tra tiến độ các công trình thu gom nước thải trên sông Lừ, sông Tô Lịch và công trình bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Tham gia buổi kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường và lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu hoàn thành 2 đập dâng trên sông Tô Lịch, vận hành liên tục trạm bơm bổ cập nước. Ảnh: Thạch Thảo

Tại buổi kiểm tra, ông Đông yêu cầu nâng mức đập điều tiết cho sông Tô Lịch ngay trong đêm, đồng thời vận hành liên tục trạm bơm Thụy Phương theo công suất thiết kế để đưa nước sông Hồng qua kênh Thụy Phương vào sông Tô Lịch. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị điều tiết dòng chảy từ đầu nguồn đến cuối tuyến để duy trì mực nước.

Ông yêu cầu hoàn thành 2 đập dâng bổ sung trước Tết Nguyên đán và bịt kín các họng xả hở dọc tuyến. Trong mùa khô, các đơn vị phối hợp với địa phương liên quan thống nhất phương án vận hành đập Thanh Liệt, điều tiết nước về sông Nhuệ để giảm chi phí bơm qua Trạm bơm Yên Sở.

Xử lý họng xả hở trên sông Tô Lịch

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội (Ban QLDA), hệ thống cống bao dọc sông Tô Lịch thuộc dự án Yên Xá đã hoàn thành. Từ tháng 8/2025, nước thải từ 245 họng xả dọc tuyến được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, trong đó có 56 họng xả được thu gom tạm từ lưu vực S3. Nhà máy xử lý trung bình khoảng 228.700m³ mỗi ngày đêm, tương đương 85% công suất thiết kế.

Tại một số họng xả có lưu lượng lớn, nước thải vẫn tràn ra sông. Ban QLDA đề xuất bổ sung đường ống tại những vị trí có lưu lượng vượt khả năng thu gom của hệ thống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông kiểm tra khu vực bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Ảnh: Quang Thái

Phó Bí thư thường trực Thành ủy yêu cầu làm rõ nguyên nhân sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm sau khi hệ thống cống bao thuộc dự án Yên Xá hoàn thành. Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị khẩn trương lập phương án tách nước mưa, nước thải, rà soát cống dọc hai bờ sông và đấu nối các nguồn xả vào hệ thống thu gom. Tại những vị trí còn đường ống xả nước thải ra mương hở, toàn bộ nguồn xả phải được đấu nối vào tuyến ống gom đã lắp đặt.

Đối với dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Trạm bơm Thụy Phương đã lắp đủ 4 tổ bơm và đưa nước vào sông Tô Lịch với lưu lượng thiết kế 5m³/giây. Tại đoạn kênh hở đầu ngõ 2 Hoàng Quốc Việt, Ban QLDA đang phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan thống nhất phương án đấu nối để tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, dự kiến thi công trong tháng 12/2026. Ông Đông yêu cầu đẩy nhanh phần đấu nối và kiểm soát dòng chảy để tránh nước chảy ngược.

Ban QLDA cũng cập nhật tiến độ dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên dọc hai bờ sông Tô Lịch. Tuyến cảnh quan dài khoảng 14km, đi qua 12 phường. Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Ban QLDA đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, chuẩn bị bàn giao mặt bằng và dự kiến ký hợp đồng BT trong tháng 12/2026.

Cũng theo Ban QLDA, gói thầu số 49 thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang thi công khoảng 7,8km cống thu gom dọc sông Lừ, gồm hai tuyến cống khoan kích, các tuyến cống nhánh đấu nối và 100 giếng tách nước thải. Đến nay, gói thầu đạt khoảng 55% khối lượng. Nhà thầu đã tăng cường thiết bị khoan kích và tổ chức thi công 3 ca. Dự kiến từ tháng 6/2027, nước thải dọc sông Lừ sẽ được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với lưu lượng thiết kế khoảng 75.000m³/ngày đêm.

Tại khu vực giếng 27.10 thuộc gói thầu số 49 ở phường Định Công, một bên mới thực hiện đấu nối, bên còn lại chưa thi công cống và cửa xả. Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở Xây dựng tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành phần việc tại khu vực này chậm nhất ngày 30/4/2027. Khi tính toán phương án nâng mực nước, các đơn vị phải rà soát cao độ từng đoạn để tránh nước tràn ngược vào cống và cửa xả nước thải.