Clip ngày 9/9 chính thức dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch:

Những ngày gần đây, Hà Nội gấp rút tiến độ lắp đặt hai tuyến ống dẫn nước đường kính 1,2m, đưa nguồn nước từ Hồ Tây về cải tạo sông Tô Lịch. Trong hình, đoạn ống lộ thiên chạy song song nằm trên đường Võ Chí Công đã được hoàn tất.

Đoạn đường ống này được gấp rút thi công trong hai tháng qua. Trước đó, Hà Nội cũng đã hoàn thành hệ thống đường ống ngầm dài khoảng 1,5km với đường kính lớn nhất đạt 2,2m có nhiệm vụ thu gom toàn bộ nước thải đổ ra sông Tô Lịch.

Phần cuối của đường ống dừng tại khúc sông Tô Lịch, đoạn ngã tư Hoàng Quốc Việt - đường Bưởi. Theo đơn vị thi công, quá trình lắp đặt thời gian qua đôi lúc bị gián đoạn do Hồ Tây xả nước sau mỗi đợt mưa kéo dài.

Ngày 9/9, sau mưa lớn, hai miệng cống được mở để dẫn nước từ Hồ Tây chảy vào sông Tô Lịch. Người đàn ông sống cạnh khu vực dòng sông này đưa cần ra câu, cho biết hôm nay nước xanh hơn, đầy ắp. "Tôi và nhiều người dân sống vùng lân cận đều hy vọng dự án làm sạch Tô Lịch lần này có thể mang lại hiệu quả", ông nói.

Khá đông người dân đứng quan sát miệng cống dẫn nước vào sông Tô Lịch. Anh Hoàng Dũng sinh sống gần đó, đi ngang qua cũng tạt vào để chụp ảnh. "Mới chiều hôm qua, tôi còn thấy nước sông đen đặc, mở ống nước từ sáng đến giờ mà xanh như vậy cũng yên tâm. Hy vọng công trình sẽ tạo hiệu quả lâu dài", anh nói.

Trên mặt sông hôm nay, công nhân môi trường tiếp tục thu gom rác thải, hoàn thiện cảnh quan dọc hai bên bờ.

Theo đội ngũ nhân viên, sau khi hoàn tất lắp đặt, đoạn ống qua đây sẽ được lấp kín thành ống ngầm, bên trên là đường đi lại.

Đường ống ngầm tại khu vực đường Đồng Cổ và ngõ 24 Võ Chí Công đang được quây kín để tiếp tục lắp đặt.

Dự án dẫn nước từ Hồ Tây kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường sông Tô Lịch vốn đã ô nhiễm từ lâu.

Cuối năm 2024, TP Hà Nội khởi động chương trình “hồi sinh” sông Tô Lịch, với mục tiêu các dự án sẽ hoàn thành trong tháng 8/2025. Kế hoạch gồm các hạng mục nạo vét lòng sông, cải tạo 2 bên bờ, xây đập dâng và lấy nước từ sông Hồng thông qua Hồ Tây về bổ cập cho sông Tô Lịch. Sau hơn 8 tháng thực hiện kế hoạch, đến nay phần lớn các hạng mục làm sống lại sông Tô Lịch gần như đã hoàn thành. Trong giai đoạn 1, Hà Nội tạm thời lấy nước từ Nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây thông qua đầm Sen và Hồ Tây để bổ cập cho sông Tô Lịch.