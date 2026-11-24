Cầu Đuống mới có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến chính ngày 31/12/2026.

Cầu Đuống mới thi công, khi hoàn thành sẽ thay thế cây cầu cũ hơn 120 năm tuổi thường xuyên ùn tắc, đồng thời tăng năng lực kết nối giao thông khu vực phía Đông Bắc Hà Nội.

Những ngày cuối tháng 11, công trường cầu Đuống mới đang tập trung hoàn thiện cầu chính, đường dẫn, đường gom và hệ thống thoát nước, trước khi thi công hệ thống điện.

Theo đại diện Ban quản lý dự án đường sắt, phần cầu chính thuộc gói thầu XL2 đã đạt khoảng 96% khối lượng. Trong khi đó, phần cầu dẫn và đường gom đạt khoảng 60%.

Sau khi hợp long nhịp chính ngày 20/9, dự án chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Các hạng mục như bản mặt cầu, lan can và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được các nhà thầu tập trung triển khai.

Tại hai đầu cầu, các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Các nhà thầu đang huy động nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại.



Đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) cho biết, quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do giá nhiên liệu và chi phí nhân công tăng cao. Tuy nhiên, chủ đầu tư cùng các nhà thầu vẫn đang tập trung nguồn lực, quyết tâm đưa công trình thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2026.

Trong khi cầu mới dần thành hình, cầu Đuống cũ vẫn phải gánh lưu lượng phương tiện lớn mỗi ngày. Được xây dựng hơn 120 năm trước, cây cầu đã trải qua nhiều lần sửa chữa nhưng hiện vẫn là một trong những điểm nghẽn giao thông tại cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô.

Cầu Đuống mới ngay cạnh cầu cũ.

Đáng chú ý, cầu cũ đang tổ chức khai thác chung cả đường bộ và đường sắt. Mặt cầu hẹp, lưu lượng phương tiện lớn khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, đặc biệt vào giờ cao điểm. Mỗi khi có tàu chạy qua, dòng phương tiện đường bộ phải chờ đợi, càng khiến áp lực giao thông gia tăng.

Anh Nguyễn Đức Sơn, một người thường xuyên di chuyển qua khu vực cầu Đuống, cho biết việc đi lại qua đây nhiều thời điểm rất vất vả. Vào giờ cao điểm, các phương tiện nối đuôi nhau, chỉ cần một đoàn tàu đi qua hoặc lưu lượng xe tăng cao là ùn tắc kéo dài.

Những ngày mưa gió, việc lưu thông trên cây cầu cũ càng khiến người dân lo ngại. Theo anh Sơn, người dân mong công trình mới sớm hoàn thành, đưa vào khai thác để giảm áp lực giao thông, giúp việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Cầu Đuống mới thuộc dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, có tổng mức đầu tư khoảng 1.848,6 tỷ đồng. Công trình gồm cầu đường bộ và cầu đường sắt được xây dựng độc lập, thay thế phương thức khai thác chung trên cây cầu cũ.

Việc xây dựng cầu Đuống mới được kỳ vọng giải quyết tình trạng khai thác chung đường bộ và đường sắt trên cây cầu cũ. Khi các công trình mới được đưa vào sử dụng, hai loại hình giao thông sẽ được tổ chức trên những cây cầu độc lập, hạn chế xung đột trong quá trình khai thác.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết, sau khi cầu đường bộ mới được thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12, các đơn vị chức năng sẽ tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện đường bộ chuyển sang lưu thông trên cầu mới. Việc này không chỉ giúp giảm áp lực giao thông trên cầu Đuống cũ mà còn tạo mặt bằng, điều kiện thuận lợi để triển khai các hạng mục cầu đường sắt mới.

Cầu Đuống mới thuộc dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, có tổng mức đầu tư khoảng 1.848,6 tỷ đồng. Công trình gồm cầu đường bộ và cầu đường sắt được xây dựng độc lập, thay thế phương thức khai thác chung trên cây cầu cũ.

Việc hoàn thành cầu đường bộ mới không chỉ góp phần giảm áp lực cho tuyến giao thông hiện hữu mà còn tạo điều kiện để tổ chức lại hoạt động chạy tàu trên cầu đường sắt mới.

Với quy mô đầu tư lớn, cầu Đuống mới không đơn thuần là công trình thay thế cây cầu đã tồn tại hơn một thế kỷ. Công trình còn được kỳ vọng bổ sung năng lực kết nối cho khu vực phía Đông Bắc Hà Nội, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân.