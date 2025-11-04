Cuộc “cách mạng hạ tầng” khơi thông dư địa BĐS biển của TP.HCM

Dự kiến tháng 12/2025, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7km sẽ chính thức vận hành, hiện tiến độ thi công đang được tập trung tối đa. Tuyến đường được xem là huyết mạch trong bối cảnh hình thành siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập, nhu cầu đi lại nội thị tăng cao.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng tốc về đích vào tháng 12/2025. Ảnh: Ánh Dương

Theo dự kiến, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến trung tâm phường Vũng Tàu chỉ còn khoảng 45 - 60 phút (hiện tại là 2-3 giờ hoặc hơn). Khi đó, giấc mô “đô thị biển gần trung tâm TP.HCM” sẽ thành hiện thực. Đây cũng là một trong những yếu tố được dự báo sẽ giúp tiềm năng gia tăng giá trị của BĐS Vũng Tàu “bùng nổ”.

Bên cạnh giao thông đường bộ, đường hàng không cũng đang trên đà bứt tốc. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã báo cáo Chính phủ phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành giai đoạn 1. Theo đó, từ năm 2026, Long Thành sẽ đảm nhận tới 80% các chuyến bay quốc tế, trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng không của Việt Nam. Dù Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ tiếp tục có những bước đánh giá kỹ lưỡng trước khi thực thi nhưng đây là động thái cần thiết khi các điều kiện kết nối giao thông liên vùng và nội đô được “thông tuyến” giúp tối ưu phương tiện di chuyển cho người dân.

Tương lai “đón sóng” di dân của đô thị biển Vũng Tàu

Với rất nhiều mũi nhọn đầu tư hạ tầng, đô thị biển Vũng Tàu đang từng bước hòa nhập với quá trình “metropolitanization” - đô thị hóa đại đô thị. Tương lai không xa, toàn bộ vùng địa giới Vũng Tàu (cũ) sẽ chuyển mình để trở thành một cực tăng trưởng mới của đô thị TP.HCM mở rộng.

Hạ tầng giao thông gia tăng giá trị BĐS dự án Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Trước những dòng dịch chuyển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông và đô thị, nhiều chuyên gia nhận định, thời điểm hiện tại chính là “giờ vàng” để các nhà đầu tư tiên phong nắm bắt cơ hội tạo ra lợi nhuận vượt trội và sở hữu tài sản có giá trị gia tăng bền vững. Khi hạ tầng đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, các dự án BĐS đang thành hình sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất, khi thị trường chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng, dư địa thanh khoản sẽ vô cùng lớn.

Vị thế của Casa - Blanca City giữa “tam giác vàng” của đô thị mới

Phân khu Casa đang sở hữu vị trí “kim cương” khi được kiến tạo trong đại đô thị biển Blanca City. Nếu ví von TP.HCM - sân bay Long Thành - Vũng Tàu là 3 đỉnh của “tam giác vàng” trong địa giới siêu đô thị mới thì Blanca City sẽ là trọng tâm của tam giác, hưởng trọn lợi thế địa lý và kết nối giao thông. Từ đây, cư dân chỉ mất 30 phút đến sân bay Long Thành và khoảng 45 phút đến trung tâm TP.HCM khi cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vận hành.

Phân khu Casa thừa hưởng vị trí vàng của đô thị Blanca City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Không chỉ là nhà ở, Casa được phát triển thành một phân khu trong đô thị biển hoàn chỉnh với hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế. Hệ thống townhouse và villa cao cấp được thiết kế tối ưu tầm nhìn biển. Ngay bên cạnh là tổ hợp vui chơi giải trí Công viên nước Sun World quy mô 15ha, trung tâm thương mại bên bờ biển quy mô, hệ thống 8 công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông, chuỗi nhà hàng, dịch vụ giải trí, khách sạn quốc tế, bãi biển riêng dài gần 1km…

Casa sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho cả cư dân trong nước và quốc tế, từ những người làm việc tại TP.HCM muốn sở hữu second home ven biển, đến dòng khách du lịch nước ngoài muốn tận hưởng kỳ nghỉ lâu dài tại Việt Nam.

Nhà phố, biệt thự Casa được thiết kế tối ưu công năng. Ảnh: Minh Khánh

Được phát triển bởi Sun Property, đơn vị phát triển BĐS cao cấp hàng đầu Việt Nam (thành viên Sun Group), các sản phẩm nhà phố, biệt thự Casa thu hút giới đầu tư nhờ thiết kế độc đáo, lộ trình hoàn thiện pháp lý minh bạch và vị trí “kim cương”.

“Ngay khi xây dựng ý tưởng và phát triển phân khu Casa, chúng tôi xác định đây không chỉ là nơi an cư, mà là biểu tượng của cuộc sống đẳng cấp với từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, mang đến tổ ấm hoàn hảo nhất. ” - đại diện Sun Property chia sẻ.

Mỗi “ngôi nhà ven biển”- Casa đều mở ra cơ hội đầu tư vượt trội. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Ở tâm điểm của “cuộc cách mạng hạ tầng giao thông” lớn nhất trong lịch sử kết nối TP.HCM với vùng ven biển phía Đông Nam, phân khu Casa tọa lạc trong đô thị Blanca City mở ra cơ hội “có một không hai” ngay trong giai đoạn vàng cho những nhà đầu tư có tầm nhìn xa, nắm bắt được cơ hội.

Lệ Thanh