Hà Nội mở bán căn hộ 60m2 giá hơn 1 tỷ đồng từ 17/11

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại tòa nhà CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc) đợt 1.

Giá bán căn hộ tại tòa nhà CT3 tạm tính là 18,4 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT và phí bảo trì); giá cho thuê 91.700 đồng/m2/tháng và giá thuê mua 312.860 đồng/m2/tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung từ ngày 17/11/2025 đến 3/1/2026 (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

Nhà giá 1 tỷ ở Đống Đa, khách đến xem ngán ngẩm bỏ về

Tại phố Khâm Thiên (Hà Nội), một căn nhà đang được rao bán với giá hơn 1 tỷ đồng, tương đương khoảng 143 triệu đồng/m2. Diện tích đất chỉ khoảng 7m2 nhưng có tới 5 tầng, tận dụng tối đa diện tích sàn để bố trí công năng. Tầng 1 gồm khu bếp, nhà vệ sinh và kho nhỏ, tầng 2 là phòng khách, tầng 3 là phòng ngủ. Các tầng trên được thiết kế thêm không gian phụ.

Nhiều căn nhà trong ngõ tối có mức giá hơn 100 triệu đồng/m2. Ảnh minh họa: D.A

Tuy nhiên, để vào được ngôi nhà này, người mua phải đi sâu trong ngõ nhỏ chỉ đủ cho một xe máy di chuyển, qua nhiều ngóc ngách tối. Do bị bao quanh bởi các nhà cao tầng, căn nhà quanh năm gần như không đón được ánh sáng tự nhiên.

Theo người rao bán, dù có hạn chế về diện tích và ánh sáng, căn nhà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt cơ bản và có lợi thế là cách khu ngõ chính sầm uất chỉ vài chục mét.

Bộ Xây dựng muốn người dân khai thông tin sở hữu nhà ở: Lo ngại trùng lặp

Tại dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đang lấy ý kiến, Bộ Xây dựng đề xuất tổ chức, cá nhân phải cung cấp thông tin sở hữu nhà ở để tích hợp vào hệ thống thông tin quốc gia từ năm 2026.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho hay, đề xuất của Bộ Xây dựng là bước đi cần thiết để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản, phù hợp với nhiệm vụ được giao tại Luật Nhà ở 2023.

Tuy nhiên, rủi ro chính là trùng lặp dữ liệu và tăng gánh nặng hành chính, bởi với thông tin như họ tên, số định danh, địa chỉ, diện tích, tình trạng pháp lý đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai, dân cư và thuế. Nếu thiếu cơ chế liên thông, việc yêu cầu khai lại sẽ gây lãng phí và bức xúc.

1m2 chung cư Hà Nội đắt ngang lượng vàng, gần 50% dự án mới vượt 120 triệu/m2

Theo Bộ Xây dựng, trong quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh với mức giá trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh với mức giá trung bình đạt 95 triệu đồng/m2. Ảnh: Hồng Khanh

Khảo sát cho thấy, giá mỗi mét vuông căn hộ tại nhiều dự án hiện đắt ngang, thậm chí cao hơn một lượng vàng. Như tại dự án Lancaster Legacy trung bình 149 triệu đồng/m2, Heritage West Lake 140 triệu đồng/m2, Discovery Complex 115 triệu đồng/m2, Vinhomes Global Gate 130 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá vàng SJC sáng 30/10 được niêm yết ở mức 144,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Ở phân khúc cao cấp, tại khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ Tây, giá căn hộ chung cư rao bán “leo” lên vùng giá 180 triệu đồng/m2. Có thể kể đến dự án Sun Feliza Suites Cầu Giấy, Starlake Tây Hồ Tây, The Nelson Private Residences dao động từ 130-180 triệu đồng/m2.

Bộ Xây dựng nói về giải pháp ‘hạ nhiệt’ giá bất động sản

Theo Bộ Xây dựng, giá nhà đất ở nhiều nơi không phản ánh đúng cung - cầu thực tế mà bị chi phối bởi đầu cơ, thông tin quy hoạch chưa minh bạch, sắp xếp điều chỉnh địa giới hành chính, tâm lý đám đông.

Theo Bộ Xây dựng, để ổn định thị trường và đảm bảo người dân có thể tiếp cận nhà ở với giá phù hợp, cần thiết phải kiểm soát thị trường bất động sản, nhất là giải pháp điều tiết về cơ cấu sản phẩm nhà ở, giá giao dịch đất đai, nhà ở.

Bộ cũng xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản nhằm thiết lập cơ chế pháp lý đặc thù để kiểm soát, điều tiết, từng bước kéo giảm giá nhà ở về mức phù hợp với thu nhập của đại bộ phận người dân, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp; điều tiết thị trường theo hướng công khai, minh bạch, kiểm soát chặt hoạt động đầu cơ, thao túng giá.