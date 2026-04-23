Bộ Tư pháp chính thức khai trương phiên bản mới Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp chính thức khai trương phiên bản mới Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật với sự đồng hành công nghệ của FPT.

Ngày 19/4, Chính phủ đã có Công điện số 32/CĐ-TTg, yêu cầu triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi cả nước.

Công điện nhấn mạnh việc chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và kết nối thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương với Cổng Pháp luật quốc gia.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; kết nối Chuyên mục về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia với Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương.

Thực hiện các nhiệm vụ đó, Bộ Tư pháp đặt ưu tiên hàng đầu và quyết liệt phối hợp cùng các Bộ ngành, địa phương, với sự đồng hành của năng lực làm chủ công nghệ từ Tập đoàn FPT trong việc thực hiện kiện toàn các hệ thống dữ liệu và công nghệ phục vụ nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các phần mềm, hệ thống liên quan bao gồm: Chuyên mục tổng rà soát trên Cổng Pháp luật quốc gia là đầu mối thông tin thống nhất cho toàn bộ hệ thống; Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản nâng cấp đóng vai trò nền tảng dữ liệu cốt lõi; Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật là công cụ nghiệp vụ trực tiếp cho từng cán bộ, chuyên gia pháp lý. Các hệ thống này ứng dụng công nghệ số và AI, đáp ứng mạnh mẽ các yêu cầu của cuộc tổng rà soát.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được hình thành từ năm 2014 với sứ mệnh xây dựng kho văn bản pháp lý tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Phiên bản mới ra mắt năm 2026 được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm.

Toàn bộ dữ liệu, văn bản quy phạm pháp luật được chuẩn hóa theo LegalDoc LM, ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến trên thế giới, cho phép nội dung văn bản được chuyển thành dữ liệu có cấu trúc để máy có thể đọc, hiểu và xử lý tự động. Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu 'Đúng, Đủ, Sạch, Sống' và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Hệ thống phục vụ hai nhóm đối tượng với hai vai trò khác nhau. Đối với người dân và doanh nghiệp, đây là cổng tiếp cận thông tin pháp luật công khai, minh bạch và đáng tin cậy, xóa bỏ những rào cản vô hình mà người dân từng phải đối mặt khi cần tra cứu quy định pháp luật.

Đối với cơ quan nhà nước, hệ thống không đơn thuần là công cụ lưu trữ mà còn là nền tảng hỗ trợ toàn bộ vòng đời của văn bản, từ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa cho đến phổ biến giáo dục pháp luật và các hoạt động tổ chức thi hành pháp luật khác.

Từ nền tảng công nghệ được chuẩn hóa, tích hợp trí tuệ nhân tạo và kết nối liên thông, CSDLQG về pháp luật đang vượt qua giới hạn của một hệ thống thông tin truyền thống để trở thành hạ tầng tri thức pháp lý số quốc gia, nơi dữ liệu được “kích hoạt”, chuyển hóa thành tri thức, hỗ trợ hành động và tạo lập niềm tin pháp lý cho toàn xã hội.

Song song với Cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ tổng rà soát được xây dựng để giải quyết trực tiếp bài toán vận hành của cuộc tổng rà soát ở quy mô toàn quốc.

Thứ nhất, Bộ Tư pháp đã xây dựng Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng pháp luật quốc gia - là kênh cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ cho công tác tổng rà soát. Chuyên mục cập nhật liên tục thông tin về Ban Chỉ đạo, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các hướng dẫn nghiệp vụ rà soát văn bản. Đây cũng là điểm kết nối trực tiếp đến các nguồn dữ liệu hỗ trợ tổng rà soát gồm hệ thống văn kiện của Đảng, Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, cơ sở dữ liệu điều ước quốc tế và phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản.

Thứ hai là phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, công cụ nghiệp vụ trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị triển khai tổng rà soát.

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật - một giải pháp chuyển đổi số toàn diện góp phần hoàn thiện Nền tảng số pháp luật Việt Nam giúp chuẩn hóa quy trình nhập liệu theo hệ thống biểu mẫu thống nhất, dễ dàng tổng hợp dữ liệu của các cơ quan, đơn vị rà soát, theo dõi tiến độ rà soát theo thời gian thực, kết xuất báo cáo nhanh chóng, chính xác và bảo đảm tính thống nhất của kết quả tổng rà soát trên toàn quốc.

Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp trong việc hoàn thiện thể chế và phục vụ các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới với khối lượng công việc rất lớn, nội dung phức tạp, tác động đến toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, được triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước, có sự tham gia rộng khắp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở cả các cấp chính quyền và chưa có tiền lệ thực hiện.