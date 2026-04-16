Ngày 16/4, FPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Hiroshi Yokotsuka, thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu thành viên HĐQT mới, ông Toshikazu Nambu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo, đồng thời là người đứng sau hơn 50 thương vụ mua lại và đầu tư thành công của Sumitomo.

Ông Toshikazu Nambu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo phát biểu qua cầu truyền hình tại Đại hội cổ đông của FPT.

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ông Toshikazu Nambu cho biết, Nhật Bản đang bước vào một giai đoạn rất đặc biệt, với nhiều thách thức lớn, thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ, đặc biệt trong AI. Chiến lược của Nhật Bản hiện nay là tìm kiếm những đối tác có thể cùng giải bài toán về nhân lực, triển khai và tốc độ. FPT có đúng những gì Nhật Bản cần: lực lượng kỹ sư trẻ quy mô lớn, năng lực công nghệ đang tiến rất nhanh trong AI và chuyển đổi số, và kinh nghiệm triển khai thực tế cho các doanh nghiệp toàn cầu.

Ông Toshikazu Nambu cũng cho biết, sự tương đồng về trọng tâm đầu tư vào 8 công nghệ chiến lược giữa hai quốc gia mở ra dư địa hợp tác đáng kể và mong muốn cơ hội đóng vai trò cầu nối giữa hai hệ sinh thái, góp phần phát triển năng lực công nghệ, nguồn nhân lực và tạo ra giá trị dài hạn trong kỷ nguyên AI.

AI trở thành năng lực cốt lõi trong chiến lược phát triển

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình nói: “Tôi tin rằng chuyển đổi AI là xu thế không thể đảo ngược. Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải AI hóa để tồn tại và phát triển. Với FPT, năm 2026 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới, hướng tới mô hình ‘AI native’ trong 5–10 năm tới, nơi AI trở thành nền tảng vận hành cốt lõi, còn con người giữ vai trò trung tâm của sáng tạo”.

Ông Bình cũng cho biết thêm, từ nền tảng AI, FPT tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược như an ninh mạng, UAV, chip, AI ngoại biên và công nghệ đường sắt. Đồng thời, FPT đầu tư mạnh vào giáo dục, đưa AI vào đào tạo từ sớm để chuẩn bị lực lượng lao động tương lai.

FPT định hình lại quỹ đạo tăng trưởng cho giai đoạn 2026-2028 với trọng tâm là đầu tư và làm chủ các công nghệ lõi, yếu tố then chốt để duy trì vị thế trên bản đồ công nghệ, đồng thời tạo nền tảng cho lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Từ năm 2026, Tập đoàn đặt mục tiêu chuyển dịch sang mô hình doanh nghiệp sáng tạo công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực như AI, Quantum AI & Cybersecurity, UAV, công nghệ đường sắt, an ninh mạng và dữ liệu. Đây đều là những lĩnh vực được dự báo có tiềm năng tăng trưởng, mở ra không gian tăng trưởng mới cho FPT trong chu kỳ tiếp theo.

Song song, việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ đồng bộ cùng nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là “đòn bẩy kép”, giúp FPT từng bước tham gia sâu hơn vào các dự án công nghệ quy mô lớn, từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD. Mục tiêu không dừng ở vai trò nhà cung cấp dịch vụ, mà tiến tới trở thành đối tác chiến lược cấp cao, đồng hành dài hạn trong các chương trình chuyển đổi số và chuyển đổi AI của các tổ chức, doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu.

Đáng chú ý, AI được xác định là trụ cột xuyên suốt chiến lược. FPT định hướng đầu tư có chiều sâu để từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị AI – từ mô hình, dữ liệu, hạ tầng tính toán đến ứng dụng và nguồn nhân lực. Cách tiếp cận này không chỉ giúp gia tăng biên lợi nhuận, mà còn nâng cao khả năng triển khai các dự án quy mô lớn, củng cố vị thế trên thị trường.

Định hướng này đặt trong bối cảnh AI đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ và trở thành trục cạnh tranh cốt lõi của nền kinh tế số toàn cầu. Theo dự báo của Gartner, chi tiêu cho AI toàn cầu đạt khoảng 1.757 tỷ USD năm 2025, tăng hơn 50% so với 2024 và sẽ đạt 2.525 tỷ USD vào năm 2026, 3.335 tỷ USD vào năm 2027. Còn ở góc độ quốc gia, các dữ liệu cũng cho thấy AI đang dần trở thành sức mạnh cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Các nước đang đầu tư mạnh để xây dựng hạ tầng tính toán riêng và mô hình AI dựa trên dữ liệu bản địa. Việt Nam cũng xác định AI là công nghệ quan trọng nhất trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia theo quyết định 1131/QĐ-TTg.

Năm 2026, FPT tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số

Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT cho biết, 2026 sẽ tiếp tục là một năm nhiều thách thức, nhưng cũng là năm bản lề mở ra chu kỳ tăng trưởng mới của FPT. Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng 15,8% doanh thu và 15,0% lợi nhuận trước thuế, đồng thời duy trì sự linh hoạt trong điều hành để thích ứng với những biến động ngoài dự báo, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

Ông Khoa cũng khẳng định, AI đang mở ra cơ hội lớn, với nền tảng toàn diện về hạ tầng, công nghệ, nhân lực và hệ sinh thái, FPT đã sẵn sàng và đang từng bước chuyển hóa cơ hội này thành kết quả cụ thể, hướng tới tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Năm 2025, FPT đã đầu tư mạnh mẽ vào năng lực công nghệ AI quy mô lớn, nhằm nâng cao năng suất, mở rộng quy mô triển khai và giải quyết những bài toán phức tạp mà trước đây không thể thực hiện được. Hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản đã đạt khoảng 70% công suất, xử lý hơn 1.100 tỷ token và phát triển hàng chục mô hình AI phục vụ khách hàng toàn cầu. Hệ sinh thái AI của FPT dần định hình với nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản như: FPT.AI, FPT AI Agents, FleziPT…