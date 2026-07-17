Càng nhịn cơm, ăn hoa quả tùy thích, bụng càng dễ tích mỡ

Một trong những sai lầm thường gặp của không ít chị em là quan niệm "cắt cơm, ăn hoa quả không giới hạn để giảm cân và giảm đường huyết".

Thực tế tại các phòng khám chuyên khoa cho thấy ngày càng có nhiều phụ nữ tìm đến bác sĩ trong tình trạng khá trớ trêu: cân nặng không giảm bao nhiêu nhưng vòng bụng ngày một lớn hơn.

Họ chia sẻ rằng mỗi ngày chỉ ăn vài thìa cơm hoặc chỉ duy trì một bữa cơm, mỗi khi đói đều ăn hoa quả hoặc uống nước ép vì nghĩ đây là thực phẩm lành mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Giang Nam thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Hải

Chia sẻ với PV VietNamNet, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Giang Nam, Phó Trưởng khoa Điều trị ban ngày, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: "Khi kiểm tra, một số người đã xuất hiện gan nhiễm mỡ, kháng insulin, tăng triglyceride và rối loạn đường huyết. Phần lớn đều có điểm chung là ăn rất nhiều hoa quả hoặc uống nước ép hoa quả thay cho các bữa ăn".

Theo bác sĩ Nam, ngay cả những người trước đây khỏe mạnh nếu duy trì chế độ ăn này trong thời gian dài cũng có thể xuất hiện rối loạn chuyển hóa. Với những người đã mắc đái tháo đường, việc ăn quá mức hoa quả, đặc biệt là các loại nhiều đường hoặc dưới dạng nước ép, sẽ khiến đường huyết tăng cao và khó kiểm soát hơn.

Sự thật về đường tự nhiên từ hoa quả

Các chuyên gia nhấn mạnh, sai lầm lớn nhất của nhiều người là cho rằng thực phẩm "tự nhiên" thì có thể ăn bao nhiêu cũng được.

Thực tế, bất kỳ thực phẩm nào, dù tốt đến đâu, nếu sử dụng quá mức đều có thể gây tác dụng ngược.

Ăn hoa quả thay cơm không tốt cho sức khỏe. Ảnh: N. Huyền

Hoa quả rất giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Đây là nhóm thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe nếu sử dụng với lượng hợp lý.

Tuy nhiên, hoa quả cũng chứa các loại đường tự nhiên như fructose, glucose và sucrose. Khi bạn ăn quá ngưỡng cho phép, đặc biệt là các loại quả nhiều đường, cơ thể sẽ bị quá tải về chuyển hóa.

Bác sĩ Nam cho biết thêm, khác với glucose, fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi lượng fructose đưa vào quá nhiều trong thời gian dài, gan sẽ tăng quá trình tạo chất béo mới từ lượng đường dư thừa. Điều này làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và tăng triglyceride.

Gan nhiễm mỡ và kháng insulin thường tiến triển song song, thúc đẩy lẫn nhau tạo thành một vòng xoắn bệnh lý. Theo thời gian, tình trạng kháng insulin ngày càng nặng sẽ làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường ở người khỏe mạnh, khiến việc kiểm soát đường huyết ở người bệnh đái tháo đường khó khăn hơn.

Một chuyên gia dinh dưỡng khác cũng cho biết, không chỉ fructose, glucose và sucrose trong hoa quả cũng làm đường huyết tăng sau khi ăn. Trong khi đó, nếu tình trạng gan nhiễm mỡ và kháng insulin kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, đường huyết lúc đói và HbA1c cũng sẽ tăng dần theo thời gian.

Các chuyên gia đều nhấn mạnh, điều đáng sợ không phải là hoa quả mà là lượng đường chúng ta vô tình nạp vào cơ thể khi nghĩ rằng "đường tự nhiên thì ăn bao nhiêu cũng được". Trong dinh dưỡng cũng như trong cuộc sống, điều tốt nhất thường không phải là cực đoan mà là cân bằng.