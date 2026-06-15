Sản phẩm bị cảnh báo là sữa bột dành cho trẻ sơ sinh Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula, do công ty Nara Organics sản xuất.

Trước đó, ngày 13/6, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã thông báo về việc tự nguyện thu hồi toàn bộ các sản phẩm sữa bột này. Đây là dòng sản phẩm được phân phối qua hệ thống cửa hàng bán lẻ Target, trang thương mại điện tử Target.com và Nara.com trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026 tại lãnh thổ Mỹ.

Thông báo thu hồi được đưa ra sau khi cơ quan chức năng ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị ngộ độc Botulinum tại 3 bang của Mỹ gồm California, Pennsylvania và Washington. Đáng chú ý, các báo cáo dịch tễ đều xác định những trẻ này có sử dụng sản phẩm sữa bột nêu trên trước khi khởi phát bệnh.

Sản phẩm sữa được thu hồi tại Mỹ. Ảnh: FDA

Hầu hết trẻ sơ sinh mắc bệnh ban đầu sẽ có biểu hiện táo bón, bú kém, mất khả năng kiểm soát đầu và khó nuốt. Sau đó, bệnh có thể tiến triển nặng dẫn đến khó thở và ngừng hô hấp. Các triệu chứng lâm sàng này có thể mất đến vài tuần mới xuất hiện sau khi trẻ uống sữa công thức nhiễm khuẩn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics Whole Milk Organic Powdered Infant Formula.

Cục yêu cầu các địa phương làm việc với công ty công bố sản phẩm (nếu có), buộc doanh nghiệp phải thông báo cho các đơn vị phân phối và người tiêu dùng dừng ngay việc sử dụng. Đồng thời, doanh nghiệp phải tiến hành thu hồi toàn bộ các lô hàng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo cụ thể số lượng nhập khẩu, số lượng đã bán, lượng tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ sử dụng sản phẩm thuộc các lô sữa bột Nara Organics nêu trên và cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ nếu đã lỡ sử dụng.