Do diễn biến phức tạp, anh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Sau khoảng 15 phút được cấp cứu, người bệnh có tim đập trở lại, được đặt ống nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và được chuyển lên bệnh viện tuyến Trung ương.

Trên đường vận chuyển, người bệnh tiếp tục xuất hiện ngừng tuần hoàn và được cấp cứu ngay trên xe. Gia đình người bệnh quyết định chuyển hướng, đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bệnh nhân được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu trong tình trạng hôn mê sâu, rối loạn thân nhiệt nặng, sốt cao 39,6 độ C, huyết áp phải duy trì bằng thuốc vận mạch liều cao, tổn thương phổi giảm oxy hóa máu nặng, toan chuyển hóa suy đa tạng và rối loạn nhịp tim.

Nam thanh niên ngừng tuần hoàn 3 lần được cứu sống không để lại di chứng thần kinh. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, nhận định đây là trường hợp hôn mê sau ngừng tuần hoàn, tổn thương suy đa tạng, tổn thương phổi biến chứng ARDS và rối loạn nhịp tim.

Các bác sĩ kích hoạt quy trình xử trí cấp cứu chuyên sâu với các biện pháp hồi sức tích cực cao nhất, bao gồm: hạ thân nhiệt chỉ huy, lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, thở máy...

Sau 24 giờ áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, người bệnh được nâng thân nhiệt theo phác đồ, dừng thuốc an thần và ý thức bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Kết quả chụp MRI sọ não ghi nhận có rất ít tổn thương não do thiếu oxy.

Tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, được dừng thuốc vận mạch, dừng lọc máu, rút ống nội khí quản và chuyển sang thở oxy qua kính mũi. Đến ngày 15/7, người bệnh phục hồi tốt và đặc biệt không ghi nhận di chứng thần kinh.

Kết quả hội chẩn với các chuyên gia, xác định nguyên nhân bệnh nhân trẻ tuổi này ngừng tim là do rối loạn nhịp. Anh được cấy máy phá rung tự động để ngăn ngừa tình trạng ngừng tuần hoàn tái phát.

Hạ thân nhiệt chỉ huy là biện pháp hiện đại, nhanh chóng đưa cơ thể xuống nhiệt độ khoảng 33 độ C, nhằm bảo vệ não, hạn chế tổn thương thần kinh sau ngừng tuần hoàn và giảm nguy cơ để lại di chứng.