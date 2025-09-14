Dấu mốc 100% xã đạt chuẩn

Năm 2025, Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ hoàn thành xây dựng nông thôn mới không chỉ là mục tiêu chính trị trọng tâm mà còn là trách nhiệm xuyên suốt của toàn hệ thống chính trị. Tỉnh quán triệt tinh thần đó đến từng địa phương, yêu cầu mỗi xã, huyện phải xây dựng lộ trình cụ thể, đặt mục tiêu cao nhất là đưa Hà Tĩnh về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch.

Đến tháng 6/2025, Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn đặc biệt khi 169/169 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 69 xã đạt chuẩn nâng cao, 18 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh đã sáng tạo bổ sung tiêu chí 20 – khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Tính đến nay, toàn tỉnh có 103 thôn kiểu mẫu và 1.753 vườn mẫu, trở thành mô hình điển hình, được nhiều địa phương cả nước học tập.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Hà Tĩnh triển khai mô hình chính quyền hai cấp, sáp nhập xã, tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực. Công tác tuyên truyền, biểu dương, giám sát cũng được đẩy mạnh. Năm 2024, có 42 tập thể và cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho phong trào. Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể tham gia sâu vào quá trình giám sát, phản biện, đảm bảo tính công khai, minh bạch và hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cải thiện đời sống và hạ tầng đồng bộ

Một trong những điểm sáng nổi bật là sự đồng hành của người dân. Hàng trăm mét vuông đất được hiến tặng để mở rộng đường, chỉnh trang khu dân cư, thay đổi diện mạo nông thôn.

Toàn tỉnh đã làm mới gần 1.500km đường bê tông xi măng, xây dựng 400km rãnh thoát nước, phục hồi hơn 500km đường xuống cấp. Thêm vào đó, hơn 700km đường giao thông nông thôn khác được bê tông, nhựa hóa từ các chương trình hỗ trợ.

Song song với hạ tầng, Chương trình OCOP đã trở thành cú hích mới cho nông thôn Hà Tĩnh. Các sản phẩm đặc sản địa phương như cam Khe Mây, bưởi Phúc Trạch, mật ong Kỳ Anh, nước mắm Nhượng Bạn… được chứng nhận đạt sao, nâng cao giá trị thương hiệu.

Năm 2024, tỉnh có 90 sản phẩm cấp huyện đạt 3 sao, 8 sản phẩm cấp tỉnh đạt 4 sao; lũy kế đến nay 396 sản phẩm được công nhận, trong đó 314 sản phẩm còn hiệu lực. Năm 2025, Hà Tĩnh đặt mục tiêu có thêm 50 sản phẩm OCOP, ít nhất 5 sản phẩm đạt 4 sao trở lên.

Nhờ sự chuyển mình này, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt hơn 54,78 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%. Đời sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần ngày càng cải thiện rõ rệt.

Quyết tâm cao cùng cách làm bài bản

Để hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới, UBND tỉnh đã phân bổ gần 169 tỷ đồng cho các địa phương, tập trung vào các hạng mục then chốt. Trong đó, 27 tỷ đồng cho xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hơn 34 tỷ đồng phục hồi mặt đường, 17 tỷ đồng hỗ trợ mua xi măng làm giao thông, kênh mương nội đồng.

Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ hơn 2,1 tỷ đồng cho công trình xử lý nước thải hộ gia đình, 3,3 tỷ đồng hỗ trợ công trình vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Kinh phí khen thưởng cho các địa phương về đích cũng được bố trí gần 67 tỷ đồng.

Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành 6/8 yêu cầu để được công nhận đạt chuẩn. Các chỉ tiêu còn lại đang từng bước hoàn thiện.

Cùng với phân bổ nguồn lực, tỉnh tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ưu tiên mô hình hữu cơ, tuần hoàn, sạch. Chương trình OCOP tiếp tục được đẩy mạnh gắn với du lịch, dịch vụ và thương mại nông thôn. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, đặc biệt là tăng tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch từ hệ thống tập trung và đẩy mạnh xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt.

Với sự đồng thuận từ chính quyền đến người dân, Hà Tĩnh đang cho thấy quyết tâm cao, cách làm bài bản và hướng đi đúng đắn trên hành trình trở thành tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đã đạt được chính là nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn phồn vinh, hạnh phúc, nơi người dân thực sự là chủ thể và thụ hưởng.