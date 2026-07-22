Tiền đạo Na Uy đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi sau hành trình ấn tượng tại World Cup 2026, khi anh góp 7 bàn đưa đội bóng xứ Scandinavi vào tứ kết.

Nhân dịp sinh nhật của Haaland hôm 21/7, Isabel Haugseng Johansen đăng tải lời chúc đặc biệt trên mạng xã hội.

Haaland chụp ảnh cùng bạn gái trên du thuyền - Ảnh: IG

Bạn gái chân sút Man City chia sẻ 2 bức ảnh bên nhau trên du thuyền, thông qua trang Instagram cá nhân.

Qua loạt ảnh, Haaland vòng tay ôm bạn gái, diện trang phục đen toàn bộ gồm áo ba lỗ, quần short và kính râm.

Trong khi đó, Johansen nổi bật diện chiếc váy xanh da trời cùng đồng hồ màu vàng, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Cô viết dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em!"

Rất nhiều người hâm mộ cũng bình luận, gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tiền đạo từng 2 lần vô địch Premier League.

Sau một mùa hè bận rộn, Haaland lựa chọn Italia làm điểm đến cùng Isabel nghỉ ngơi thư giãn.