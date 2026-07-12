Chiến thắng 2-1 của tuyển Anh ở tứ kết World Cup 2026 đã gây không ít tranh cãi, ít nhất là với phản ứng từ phía Na Uy.

Đầu tiên là khiếu nại của Na Uy về tình huống Jude Bellingham gỡ hòa 1-1, khi cho rằng cú phát bóng của Nylland dường như đã chạm vào dây cáp của máy quay trên không.

Đúng 8 giây sau, Bellingham ghi bàn. Tuy nhiên, FIFA khẳng định rằng các cảm biến bên trong quả bóng không phát hiện bất kỳ sự tiếp xúc nào, như đã được thể hiện trên sóng truyền hình.

Bàn thắng của Na Uy bị hủy khi Haaland phạm lỗi dù bóng chưa vào cuộc. Ảnh: Marca/DAZN

Ngoài ra, còn có tình huống đầu hiệp 2, liên quan đến quyết định của tổ trọng tài khi từ chối bàn thắng tưởng như nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện Bắc Âu.

Quyết định này được đưa ra dựa trên một quy định mới về VAR, mà ngay cả nhiều cầu thủ trên sân cũng chưa nắm rõ.

Tình huống diễn ra từ một quả phạt góc của Na Uy. Trước khi bóng được đưa vào cuộc, Erling Haaland có pha dùng tay đẩy Elliot Anderson, khiến tiền vệ Anh mất vị trí phòng ngự.

Sau đó, Torbjorn Heggem của Na Uy đưa được bóng vào lưới Jordan Pickford và các cầu thủ ăn mừng bàn thắng.

Tuy nhiên, VAR vào cuộc và yêu cầu trọng tài xem lại tình huống. Sau khi kiểm tra màn hình bên ngoài sân, ông Clement Turpin xác định cú đẩy của Haaland đã tạo ra lợi thế trực tiếp cho pha ghi bàn.

Vì vậy, bàn thắng không được công nhận. Đây là cách áp dụng mới trong quy trình VAR được IFAB (Ủy ban Bóng đá Quốc tế; cơ quan quản lý Luật bóng đá) thông qua ngay trước World Cup 2026.

Theo quy định mới, VAR có quyền xem lại một hành vi phạm lỗi rõ ràng của đội tấn công xảy ra trước khi bóng được đưa vào cuộc từ quả phạt góc hoặc đá phạt, nếu hành vi đó ảnh hưởng trực tiếp đến bàn thắng ngay sau đó.

Đây là điểm khác biệt so với trước đây, khi VAR hầu như không can thiệp vào những tình huống xảy ra lúc bóng còn ngoài cuộc.

Do pha đẩy của Haaland diễn ra trước khi quả phạt góc được thực hiện, trọng tài không thể cho Anh hưởng quả đá phạt lên, bởi Luật 12 của IFAB quy định các hình thức xử phạt này chỉ áp dụng khi bóng đang trong cuộc.

Thay vào đó, bàn thắng bị hủy và trận đấu tiếp tục bằng cách cho Na Uy thực hiện lại quả phạt góc ban đầu.

Quyết định từ chối bàn thắng khiến nhiều cầu thủ Na Uy phản ứng. Một số người khiếu nại trọng tài trong thời gian nghỉ uống nước hiệp 2.

IFAB cho biết quy trình này sẽ được đánh giá lại khi World Cup 2026 kết thúc, trước khi quyết định có áp dụng rộng rãi trong các giải đấu khác hay không.

(Nguồn: VTV)