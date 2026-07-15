Haaland đang tạo nên trào lưu mới đầy thú vị tại Peru, bởi anh trở thành nguồn cảm hứng để hàng trăm bậc phụ huynh đặt tên cho con.

Chân sút Man City là một trong những ngôi sao nổi bật nhất tại World Cup 2026. Trước khi Na Uy dừng bước ở tứ kết, Haaland ghi tới 7 bàn thắng, chỉ kém Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Haaland trở về Na Uy và được chào đón như người hùng - Ảnh: SunSport

Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo 25 tuổi đã tạo nên "cơn sốt Haaland" tại Peru - quốc gia Nam Mỹ thậm chí còn không giành quyền tham dự World Cup 2026.

Theo số liệu do Cơ quan Đăng ký Nhận dạng và Hộ tịch Quốc gia Peru (Reniec) công bố, đã có hơn 500 trẻ em tại được đặt tên theo ngôi sao người Na Uy.

Cụ thể, 468 em bé mang tên Haaland. Trong khi 91 em bé khác được đặt đầy đủ tên là Erling Haaland.

Đây là thống kê tính đến cuối tuần trước và con số được dự đoán còn tiếp tục tăng trong những ngày gần đây.

Sự bùng nổ về mức độ phổ biến tên Haaland diễn ra ngay sau màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo này trước Brazil, nơi anh lập cú đúp giúp Na Uy loại đội bóng xứ samba ra khỏi World Cup.

Phát biểu trên kênh Panamericana, người phát ngôn của Reniec, ông Ivan Torres, cho biết: "Các ngôi sao bóng đá thường trở thành nguồn cảm hứng để người dân Peru đặt tên cho con của mình."

Thực tế, đây không phải điều quá xa lạ tại quốc gia Nam Mỹ này. Theo thống kê, Peru hiện có 3.402 người mang tên Messi, 1.185 người mang tên Ronaldo (theo Cristiano Ronaldo).

Tuy nhiên, ngôi sao bóng đá dẫn đầu về độ phổ biến vẫn là Neymar, với gần 34.000 người tại Peru mang tên chàng tiền đạo Brazil.