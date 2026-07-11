Ngôi sao 25 tuổi đang giữ mối quan hệ tình cảm với Isabel Haugseng Johansen - cô gái mà chính Haaland tiết lộ đã chủ động nhắn tin làm quen với anh trước.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành người mẫu và có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, Isabel là một nữ cầu thủ chuyên nghiệp. Cô chơi ở vị trí tiền đạo cho đội nữ Bryne FK từ năm 13 tuổi.

Haaland và bạn gái đã ở bên nhau từ năm 2021 - Ảnh: SunSport

Haaland và Isabel lớn lên tại thị trấn nhỏ Bryne (Na Uy) và cùng trưởng thành từ lò đào tạo của Bryne FK. Dù biết nhau từ nhỏ, cả hai chỉ thực sự nảy sinh tình cảm nhiều năm sau đó.

Erling Haaland tâm sự, chính Isabel mở đầu câu chuyện tình yêu khi nhắn tin cho anh vào năm 2021, thời điểm chân sút người Na Uy đang khoác áo Borussia Dortmund.

Anh kể: "Cô ấy là người nhắn tin trước, vì chúng tôi quen nhau từ thời chơi cho Bryne. Isabel mới là người để ý tôi trước, chứ không phải ngược lại."

Dù sở hữu khối tài sản ước tính 74 triệu bảng ở tuổi 25, Haaland và bạn gái vẫn thích những buổi hẹn hò đơn giản.

Chính Isabel chủ động nhắn tin 'tán tỉnh' Haaland trước - Ảnh: SunSport

Khi được hỏi về buổi tối lý tưởng, ngôi sao Man City tiết lộ: "Tôi sẽ nấu bữa tối. Có lẽ cô ấy hơi ngại khi tôi nói điều này, nhưng Isabel rất thích chơi game.

Chúng tôi cùng chơi Minecraft, ngồi xây nhà và khám phá thế giới trong game. Hoặc cả hai trở về Bryne rồi gọi bánh mì kebab để ăn."

Cặp đôi đã chào đón cậu con trai đầu lòng vào tháng 12/2024.

Mặc dù sở hữu gần 1 triệu người theo dõi trên Instagram và ngày càng nổi tiếng trong lĩnh vực người mẫu, Isabel vẫn luôn bảo vệ cuộc sống riêng tư gia đình.

Đến nay, cả hai vẫn chưa công khai tên hay gương mặt con trai. Chia sẻ với tạp chí KK, Isabel nói về việc cân bằng giữa danh tiếng và cuộc sống cá nhân.

Cặp đôi cùng chào đón con trai đầu lòng hồi cuối năm 2024 - Ảnh: IG

"Tôi muốn bảo vệ gia đình mình, nhưng cũng muốn mọi người hiểu tôi nhiều hơn. Thách thức lớn nhất là xác định đâu là điều nên chia sẻ và đâu là những gì cần giữ kín."

Rời xa ánh đèn sân khấu và bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài, Haaland cùng Isabel tận hưởng cuộc sống yên bình tại Anh.

Dĩ nhiên, họ sẵn sàng đầu tư những tiện nghi từ mức lương cao chót vót 500.000 bảng mỗi tuần mà tiền đạo Man City nhận được.

Haaland chi 6,2 triệu bảng để sở hữu căn biệt thự 10 phòng ngủ tại Cheshire. Khu dinh thự rộng lớn có hồ nước riêng, bể bơi ngoài trời, khu vườn rộng, nhà dành cho quản gia cùng khu chuồng ngựa.

Isabel luôn đồng hành và chia sẻ niềm vui bóng đá với Haaland - Ảnh: SunSport

Không dừng lại ở đó, anh vừa được cấp phép xây dựng gara bốn khoang để chứa bộ sưu tập siêu xe, trong đó nổi bật nhất là chiếc Bugatti Tourbillon trị giá 4 triệu bảng Anh.

Dù sống bình dị, Haaland cho rằng, chuyện Isabel từng là cầu thủ trở thành yếu tố quan trọng giúp cả hai thấu hiểu nhau.

Tay săn bàn người Na Uy chia sẻ: "Cô ấy từng chơi bóng, chúng tôi gặp nhau ở đó. Điều tuyệt vời là cô ấy hiểu môn thể thao vua và chúng tôi có thể thoái mái nói chuyện về bóng đá."