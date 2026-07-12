Video bàn thắng Na Uy 1-2 Anh (nguồn: VTV)

Đội tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup 2026 với màn lội ngược dòng thắng Na Uy 2-1 sau 120 phút trên sân Hard Rock (Miami).

Andreas Schjelderup bất ngờ đưa đại diện Bắc Âu vượt lên với quả tạt đưa bóng bay thẳng vào lưới Jordan Pickford. Tuy nhiên, “Tam sư” kịp gỡ hòa trước giờ nghỉ khi Anthony Gordon kiến tạo để Jude Bellingham dứt điểm đẳng cấp, ghi bàn thứ 5 của anh tại giải.

Hiệp 2 chứng kiến sức ép lớn từ Na Uy. Torbjorn Heggem từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì Haaland phạm lỗi trước đó, còn cú đánh đầu của Kristoffer Ajer dội xà ngang.

Đội bóng của Stale Solbakken không thể tận dụng cơ hội và phải trả giá trong hiệp phụ. Thủ môn Orjan Nyland đẩy cú sút của Morgan Rogers đúng vào vị trí của Bellingham, tạo điều kiện để tiền vệ 23 tuổi đá bồi hoàn tất cú đúp.

Na Uy còn chịu tổn thất khi Haaland phải rời sân vì chấn thương trong hiệp phụ. Dù Nyland liên tiếp cứu thua và VAR hủy một quả phạt đền của Anh, các học trò HLV Tuchel vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1 để lần thứ 4 góp mặt ở bán kết World Cup.

Bàn thắng:

Na Uy: Schjelderup 36'.

Anh: Bellingham 45'+2, 93'.

Đội hình xuất phát:

Na Uy (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Schjelderup.

Anh (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Declan Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Harry Kane.