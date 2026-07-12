Vũ điệu Viking chèo thuyền của Haaland và Na Uy tại World Cup 2026 khép lại, khi đụng phải Sư tử Anh trong cuộc tranh vé vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Điều thú vị, Na Uy là đội vượt lên dẫn trước, với bàn thắng của Andreas Schjelderup ở phút 36, trước khi Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp (45+2’, 93’) để đưa Tam sư vào bán kết World Cup 2026.

Đây là trận đấu mà Haaland bị đối thủ ‘bắt bài’, bởi chính những người đồng đội ở Man City, nên không thể phát huy được khả năng.

Haaland và người bạn thân, Jude Bellingham ở 2 đầu chiến tuyến nhưng có không ít khoảnh khắc thú vị. Ảnh: Football World

Cụ thể, HLV Thomas Tuchel đã bố trí đội hình xuất phát với 3/4 cầu thủ nơi hàng phòng ngự đều khoác áo Man xanh, là Nico O'reilly, Marc Guehi và John Stones. Bên cạnh đó, Jude Bellingham cũng quá hiểu Haaland do từng chơi chung trong 2 mùa cho Dortmund.

Tuy chẳng thể vui vì cuộc phiêu lưu của Na Uy tại World Cup kết thúc, nhưng Haaland cũng chúc mừng những người bạn của mình và hi vọng tuyển Anh có thể vô địch giải đấu năm nay.

Để thực hiện được mục tiêu, Anh sẽ phải vượt qua Argentina ở trận bán kết, trước khi gặp đội thắng trong cặp đấu Pháp vs Tây Ban Nha.

“Tôi có một số đồng đội Man City đang đá cho tuyển Anh, Pháp và Tây Ban Nha và tất nhiên là tôi muốn Tam sư chơi tốt.

Tôi nhớ là lúc còn nhỏ (Haaland sinh ra ở Anh), mình còn có chiếc áo đấu tuyển Anh trước cả áo Na Uy. Vậy nên, tôi rất mong họ thi đấu thật tốt, bởi Anh là một đất nước tuyệt vời và chiếc áo đấu của họ cũng rất đẹp”.

Trận bán kết World Cup 2026, Anh vs Argentina sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 16/7, trong khi cặp đấu còn lại là Pháp vs Tây Ban Nha diễn ra trước đó 1 ngày.

Với Haaland và Na Uy, dù dưng bước, nhưng họ đã có một kỳ World Cup ấn tượng trong lần đầu trở lại 28 năm, khi tạo nên cơn sốt Viking, còn bản thân tiền đạo này ghi được đến 7 bàn thắng.

(Nguồn VTV)