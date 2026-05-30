Khvicha Kvaratskhelia vs Cristhian Mosquera

Đây có thể là khu vực nóng nhất trận đấu. Nếu Jurrien Timber không đạt thể trạng tốt nhất, Cristhian Mosquera có thể đá chính bên hành lang phải Arsenal.

Khi ấy, Mosquera sẽ đối mặt với một trong những cầu thủ rê bóng nguy hiểm nhất châu Âu hiện tại.

Cặp Marquinhos và Pacho của PSG. Ảnh: UEFA

Kvaratskhelia rất giỏi qua người, cả trong không gian hẹp. Ngôi sao người Georgia cũng liên tục kéo lệch cấu trúc phòng ngự đối phương bằng các pha di chuyển vào trung lộ, tạo khoảng trống cho Nuno Mendes hoặc Vitinha băng lên, hoặc hút hậu vệ cho Ousmane Dembele.

Mosquera mạnh trong tranh chấp và có nền tảng phòng ngự tốt, nhưng đây là trận chung kết Champions League đầu tiên của anh.

Nếu Arsenal không khóa được Kvaratskhelia, cánh phải của họ rất dễ trở thành điểm PSG tập trung khai thác suốt trận. CĐV Pháo thủ đang hy vọng Timber kịp hồi phục.

Declan Rice vs Vitinha

Một trận chung kết thường được quyết định ở trung tuyến, và đây có thể là cuộc đấu quan trọng nhất toàn trận. Vitinha là bộ não điều khiển nhịp chơi của PSG.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha giúp đội bóng Pháp thoát pressing, tăng tốc luân chuyển bóng và kiểm soát thế trận bằng những pha xử lý rất ít chạm. Phía đối diện là Declan Rice – cỗ máy đánh chặn và bao phủ không gian tốt bậc nhất châu Âu hiện nay.

Rice giỏi thu hồi bóng, giúp Arsenal chuyển từ phòng ngự sang phản công chỉ trong vài giây.

Nếu Vitinha có thời gian xoay người và tổ chức bóng, PSG sẽ chơi theo nhịp của họ. Nhưng nếu Rice kéo trận đấu vào những pha va chạm và pressing liên tục, Arsenal sẽ khiến PSG mất đi sự thanh thoát.

Gabriel Magalhaes vs Ousmane Dembele

Arsenal sở hữu một trong những hàng thủ hay nhất châu Âu, nhưng Dembele là kiểu cầu thủ có thể phá vỡ mọi hàng thủ chỉ bằng vài pha di chuyển.

Mùa này, ngôi sao người Pháp không ghi nhiều bàn như trước, nhưng vẫn rất quan trọng. Anh xuất hiện từ vòng cấm đến hai biên, đổi vị trí và có mặt ở những điểm nóng đầy bất ngờ. Điều đó sẽ đặt Gabriel vào bài kiểm tra cực lớn.

Trung vệ người Brazil mạnh trong tranh chấp trực diện và không chiến, nhưng thử thách thực sự nằm ở việc giữ cự ly đội hình khi Dembele kéo các hậu vệ ra khỏi vị trí.

Chỉ cần Gabriel hoặc Saliba lao lên không đúng thời điểm, PSG sẽ lập tức khai thác khoảng trống phía sau bằng tốc độ của Doue hay Kvaratskhelia.

Bức tường Gabriel và Saliba

Bukayo Saka vs Nuno Mendes

Đây là cuộc đấu tốc độ và thể lực có thể quyết định khả năng phản công của Arsenal. PSG dưới thời Luis Enrique luôn đẩy hậu vệ biên dâng rất cao nhằm tạo áp lực liên tục bên phần sân đối phương.

Điều đó đồng nghĩa phía sau Nuno Mendes sẽ xuất hiện khoảng trống – và Saka là cầu thủ Arsenal muốn khai thác nhất. Ngôi sao người Anh có khả năng giữ bóng, rê bóng và tăng tốc cực tốt trong không gian rộng.

Nhưng Nuno Mendes cũng là một trong số ít hậu vệ biên châu Âu đủ tốc độ để đua trực diện với Saka.

Nếu Saka thắng được những pha đối đầu một đối một, Arsenal sẽ có con đường rõ ràng để phản công. Ngược lại, nếu Mendes khóa được cánh phải Arsenal, PSG sẽ kiểm soát phần lớn thế trận.

Viktor Gyokeres vs Willian Pacho

Cuộc chiến âm thầm nhưng cực kỳ quan trọng. Pacho đang chơi mùa giải xuất sắc nhất sự nghiệp trong màu áo PSG với khả năng phòng ngự vị trí và tranh chấp tay đôi rất mạnh.

Trung vệ Ecuador là nền tảng giúp PSG duy trì hàng thủ dâng cao và chống các tình huống chuyển trạng thái.

Trong khi đó, Viktor Gyokeres cực kỳ khó chịu với khả năng tì đè, chạy chỗ và kéo giãn hàng thủ. Arsenal cần tiền đạo Thụy Điển chơi quay lưng khung thành PSG để các vệ tinh như Saka, Trossard hay Odegaard băng lên phía sau.

Pacho từng khóa chặt Harry Kane ở lượt về bán kết Champions League. Nếu Gyokeres có thể khiến trung vệ PSG mất vị trí, trận đấu có thể đi theo hướng có lợi cho Arsenal.