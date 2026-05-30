Link xem trực tiếp PSG vs Arsenal:

Link tường thuật trực tiếp: Https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-arsenal-vs-psg-chung-ket-champions-league-2520870.html

Link xem trên TV360: https://tv360.vn/tv/tv360-1?ch=2554&ev=92296&es=1&col=banner§=BANNER&page=home

Link xem trên On Football: https://on.vtvcab.vn/channel/on-football-1,VTVcab16_HD.html

Trận chung kết Champions League tại Puskas Arena hứa hẹn là cuộc đấu đầy căng thẳng giữa Arsenal và PSG. Với Arsenal, đây không chỉ là cơ hội giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, mà còn là thời khắc để họ hoàn tất chiến dịch bất bại.

Trong lịch sử giải đấu, chỉ có 9 đội từng đi hết hành trình mà không thua trận nào, và thầy trò Mikel Arteta chỉ còn cách cột mốc ấy đúng một trận.

Đội bóng nào sẽ là Vua châu Âu?

Tuy nhiên, thử thách dành cho Arsenal là cực lớn. PSG đang là nhà đương kim vô địch và từng đánh bại chính “Pháo thủ” ở bán kết mùa trước với tổng tỷ số 3-1, trước khi thắng Inter 5-0 trong trận chung kết.

Đội bóng của Luis Enrique tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng sợ ở mùa này, đặc biệt trên hàng công với 44 bàn thắng, chỉ còn kém kỷ lục của Barca đúng 1 bàn.

Nếu Arsenal gây ấn tượng bằng sự chắc chắn, giữ sạch lưới 9 trận, thì PSG lại bùng nổ nhờ lối chơi tấn công phóng khoáng.

Kvaratskhelia là ngòi nổ nổi bật với 10 bàn và 6 kiến tạo. Đây vì thế là trận đấu rất khó lường, nơi bản lĩnh có thể quyết định nhà vua mới của châu Âu.

Thống kê đáng chú ý Arsenal vs PSG

Đây là trận chung kết đầu tiên của một giải đấu cấp CLB nam lớn thuộc UEFA có sự góp mặt của một đội bóng Pháp và một đội bóng Anh.

Đây cũng chỉ là trận chung kết Cúp C1 châu Âu/Champions League thứ tư trong lịch sử diễn ra giữa các CLB đến từ hai thủ đô khác nhau. Ba lần trước đó gồm Benfica gặp Real Madrid năm 1962, Real Madrid đối đầu Partizan năm 1966 và Ajax chạm trán Panathinaikos năm 1971.

Đây là trận chung kết Cúp C1 châu Âu/Champions League đầu tiên mà cả hai HLV đều đến từ cùng một quốc gia, nhưng lại dẫn dắt các CLB bên ngoài quê hương của mình. Cả hai chiến lược gia đều là người Tây Ban Nha.

Puskás Aréna từng đăng cai trận chung kết Europa League 2023, nơi Sevilla đánh bại Roma trên chấm luân lưu. Sân vận động này cũng là địa điểm tổ chức Siêu cúp châu Âu 2020, khi Bayern Munich vượt qua Sevilla với tỷ số 2-1.

Arsenal góp mặt ở trận chung kết Champions League thứ hai trong lịch sử, sau lần đầu tiên ở mùa giải 2005/06 cách đây 20 năm. Khi đó, “Pháo thủ” đã để thua Barcelona với tỷ số 1-2 trong trận chung kết diễn ra tại Paris.

Arsenal là CLB Anh thứ năm khác nhau lọt vào chung kết Champions League trong vòng 8 mùa giải gần nhất. Trước đó, những đại diện của Premier League từng góp mặt ở trận đấu cuối cùng gồm Liverpool (2 lần), Tottenham Hotspur, Manchester City (2 lần) và Chelsea.

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đang hướng tới mục tiêu trở thành CLB Anh thứ bảy vô địch Cúp C1 châu Âu/Champions League, sau Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Nottingham Forest. Hiện chưa có quốc gia nào sở hữu nhiều hơn 6 đội bóng khác nhau từng đăng quang tại giải đấu này.

Lực lượng:

PSG: Hakimi nhiều khả năng trở lại; Dembele hồi phục.

Arsenal: Ben White chấn thương; Madueke, Mikel Merino và Timber trở lại.

Đội hình dự kiến:

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal (4-3-3): David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Declan Rice, Kai Havertz; Saka, Gyokeres, Trossard.