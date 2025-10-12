VietNamNet cập nhật liên tục, lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu đầy đủ và chính xác.
Indonesia khép lại hành trình vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sau thất bại 0-1 trước Iraq rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam).
Gặp đối thủ khó chịu Georgia, tuyển Tây Ban Nha vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha lập công của Pino và Oyarzabal ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Cristiano Ronaldo không khuất phục được thủ môn Kelleher trên chấm 11m, nhưng Bồ Đào Nha vẫn đánh bại CH Ailen 1-0 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Ruben Neves.