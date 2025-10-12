G2_goIXXsAAKNWC.jpeg
Ngay phút thứ 5, Na Uy được hưởng phạt đền. Sau khi đá hỏng lần đầu tiên, Haaland được trọng tài cho đá lại. Thế nhưng, cả hai cú dứt điểm trên chấm 11m của tiền đạo Man City đều không thắng được thủ môn Peretz
G2_3BoGXgAAUNQ3.jpg
Phút 18, đội chủ nhà khai thông bế tắc khi Khalaili đánh đầu phản lưới nhà
G2_oM EXYAA2xKQ.jpg
Haaland lập công chuộc tội ở phút 27, nhân đôi cách biệt cho Na Uy
G2_2FW XsAE_JIL.jpg
Sang hiệp hai, Haaland tiếp tục ghi thêm 2 bàn nữa
www_thesun_co_uk vlcsnap 2025 10 11 17h45m29s394jpg JS1030458812 (3).jpg
Cú hat-trick ấn tượng của tiền đạo số 9
G2_rJY_X0AAZUKF.jpg
Erling Haaland ghi bàn trong 10 trận liên tiếp cho tuyển Na Uy và CLB Man City
G2_zBqdWEAATsLY.jpeg
Na Uy trình diễn phong độ hủy diệt ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu
G20e5k9XwAEqmqk.jpeg
Na Uy toàn thắng cả 5 trận và tràn đầy cơ hội dự VCK World Cup 2026 lần đầu tiên sau 28 năm

Nguồn ảnh: 433, Uefa, ESPN