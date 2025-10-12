Bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á đầy đủ và chính xác.
Nguồn ảnh: 433, Uefa, Selección Española Masculina de Fútbol
Indonesia khép lại hành trình vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sau thất bại 0-1 trước Iraq rạng sáng 12/10 (giờ Việt Nam).
Cristiano Ronaldo không khuất phục được thủ môn Kelleher trên chấm 11m, nhưng Bồ Đào Nha vẫn đánh bại CH Ailen 1-0 nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Ruben Neves.
Kết quả bóng đá hôm nay 12/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đánh dấu sự trở lại của mình khi cùng CLB Nam Định đá giao hữu với Trẻ PVF-CAND trước vòng 7 V-League 2025/26.