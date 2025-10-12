G3AE2uZX0AAwvPD.jpg
Đội hình ra sân tuyển Tây Ban Nha
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier esp geo (1).jpg
Với lợi thế sân nhà, Tây Ban Nha thi đấu áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn
G3AKzvDWYAAoueA.jpg
Phút 24, Yeremy Pino mở tỷ số
G3AK06wW8AAoVtE.jpg
Niềm vui của cầu thủ chạy cánh đang chơi cho Crystal Palace
editorial_uefa_com fbl wc 2026 eur qualifier esp geo.jpg
Sau đó, đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Tiếc rằng, Ferran Torres không thắng được thủ môn Mamardashvili trên chấm 11m
G3AM0F WcAE7d4G.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha
G3AQ5DwXUAA_ScA.jpg
Pedri hoạt động năng nổ trên hàng tiền vệ
G3AXuqzXQAAaO1b.jpg
Phút 64, Oyarzabal nhân đôi cách biệt cho "những chú bò tót"
G3AX4MqXAAAG0p6.jpg
Niềm vui của tiền đạo tuyển Tây Ban Nha
G3AiUGcWQAE_fP_.jpeg
Chiến thắng xứng đáng của nhà vô địch Euro 2024
G3Ao2qoXsAElcM9.jpeg
Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng E vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, với 3 trận toàn thắng

Nguồn ảnh: 433, Uefa, Selección Española Masculina de Fútbol