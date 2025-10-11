Kylian Mbappe mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 dễ dàng của tuyển Pháp trước Azerbaijan ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Nguồn ảnh: 433, Uefa, Sky Sports
Kết quả bóng đá hôm nay 11/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu lấy 3 điểm trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, nhưng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik chưa mang lại sự hài lòng cho người hâm mộ.
Tiến Linh có lý do khi từ chối quyết định thay người của HLV Kim Sang Sik trong trận tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 tối 9/10.
Malaysia chật vật thắng Lào 3-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, trong đó án phạt của FIFA được chỉ ra như nguyên nhân chính.