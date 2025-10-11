editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (3).jpg
Đức khởi đầu ấn tượng với những pha tấn công như triều dâng thác cuốn
editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (10).jpg
Phút 12, David Raum khai thông bế tắc trận đấu
editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (11).jpg
Cầu thủ thuận chân trái ghi bàn mở tỷ số
G27CSpXXcAACZhc.jpeg
Ngay sau đó, Luxembourg chỉ còn 10 người do Carlson bị đuổi khỏi sân sớm
editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (9).jpg
Với lợi thế hơn người, Kimmich nhân đôi cách biệt cho Đức trên chấm penalty
editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (8).jpg
Nhạc trưởng người Đức ăn mừng
editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (6).jpg
Ngay đầu hiệp hai, Gnabry ghi bàn thứ 3 
editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (7).jpg
Kimmich chúc mừng Gnabry
editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (5).jpg
Phút 51, Kimmich một lần nữa lập công
editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (4).jpg
Niềm vui vô bờ bến của tiền vệ biên chế Bayern Munich
editorial_uefa_com germany_v_luxembourg_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (2).jpg
Chiến thắng xứng đáng của tuyển Đức
G27WGqaWQAA_AnM.jpeg
Đức giành 3 điểm dễ dàng

Nguồn ảnh: 433, Uefa, Sky Sports

Kết quả bóng đá hôm nay 11/10
Kết quả bóng đá hôm nay 11/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.