Triển lãm Thành tựu Đất nước là một trong những hoạt động chính trị - văn hóa quy mô lớn, nhằm tái hiện bức tranh về những thành tựu nổi bật, tiêu biểu cho sức mạnh nội lực và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam.

Tại Triển lãm, gian hàng của Habeco kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại với không gian sang trọng tái hiện các dấu mốc lịch sử của thương hiệu 135 năm, như một phần ký ức song hành cùng lịch sử đất nước, để mỗi khách tham quan có thể trải nghiệm hành trình một Thương hiệu Quốc gia đại diện cho sức bật Việt Nam trên hành trình hội nhập.

Khởi nguồn từ năm 1890 từ mảnh đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, trải qua hơn một thế kỷ, thương hiệu đã đồng hành cùng những đổi thay của Thủ đô và đất nước - từ những ngày sơ khai của công nghiệp Việt Nam, đến thời kỳ hội nhập, phát triển mạnh mẽ.

Suốt chiều dài 135 năm, Bia Hà Nội đem đến những sản phẩm vượt trội về chất lượng, mang trong mình câu chuyện văn hoá đậm đà và bản lĩnh sáng tạo của người Việt, gìn giữ những giá trị truyền thống nay đã thành di sản, để ngày một phát triển, vươn mình song hành cùng thời đại, xứng danh một Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam.

Ngày 15/8/2025 đánh dấu mốc kỷ niệm 135 năm thành lập nhà máy Bia Hà Nội

Trong suốt hành trình 135 năm, Habeco đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trở thành thương hiệu mạnh của Việt Nam, một biểu tượng văn hoá của Thủ đô và đất nước, được người tiêu dùng yêu mến, tin dùng.

Kiên định với sứ mệnh: “Giữ gìn tinh hoa - Nâng tầm vị thế”, ngày nay Habeco tiếp tục nỗ lực xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt Nam đầy tự hào đại diện cho thời đại mới, là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ về một tinh thần cầu tiến, không ngại thay đổi tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Trong khuôn khổ Triển lãm, Habeco giới thiệu “chuyến xe buýt di sản” của Bia Hà Nội - một hành trình kết nối quá khứ và hiện tại. Từ các điểm đón tại trung tâm Thành phố, chuyến xe buýt sẽ đưa quý khách đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC nơi không gian “Sức bật Việt Nam” cùng hành trình Habeco -135 năm tinh hoa thương hiệu Việt đang sẵn sàng chờ bạn khám phá.

Hãy cùng đến tham quan gian hàng Habeco tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, để cùng nhau nhìn lại hành trình phát triển đầy tự hào, cùng nâng ly vì một tương lai bền vững và “sức bật Việt Nam” mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Thông tin chi tiết được cập nhật tại Fanpage Bia Hà Nội.

Gian hàng triển lãm của Habeco tại Trung tâm triển lãm Quốc Gia: Vị trí: Gian số 006.1 - Hall 4 - Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC, Đông Anh, Hà Nội Thời gian: 9h - 22h, từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 Chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú: Khu vực 1: Hành trình 135 của Bia Hà Nội Tại khu vực bức tường lịch sử, đại sứ thương hiệu sẽ giới thiệu về lịch sử của Habeco, chia sẻ những fact thú vị về thương hiệu để giúp khách mời hiểu hơn về một thương hiệu gắn bó với hành trình phát triển của Việt Nam. Khu vực 2: ‘Quảng trường Bia Hà Nội’ - Tự hào thương hiệu quốc gia Khách mời sẽ được mời chụp ảnh tại khu vực quảng trường dấu ấn lịch sử thương hiệu Bia Hà Nội lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam. Khu vực 3: Trưng bày sản phẩm Tại khu vực trưng bày sản phẩm, khách mời sẽ được PG giới thiệu về những sản phẩm đặc trưng của Habeco Khu vực 4: Thưởng thức các sản phẩm của Habeco Tại khu vực quầy bar trung tâm, mỗi khách hàng sẽ được mời thưởng thức những ly bia sảng khoái mát lạnh mà khách hàng mong muốn trải nghiệm: Bia Trúc Bạch, Hanoi Premium, Bia Hơi Hà Nội hoặc Bia Hà Nội. Đặc biệt, sau khi hoàn thành các hoạt động trải nghiệm, khách hàng sẽ được tham gia vòng quay may mắn để sở hữu những phần quà giới hạn đến từ Habeco.

Lệ Thanh