Trong những ngày này, Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) nơi diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” trở thành điểm hẹn thu hút lượng khách khổng lồ từ khắp nơi đổ về. Dòng người và phương tiện ùn ứ, tắc nghẽn suốt nhiều tuyến đường, khiến việc di chuyển vào cổng triển lãm gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình trạng đó, người dân làng Xuân Trạch (xã Đông Anh) đã tự nguyện đứng ra tổ chức những chuyến “xe ôm miễn phí” chở khách vào tận cổng triển lãm, quãng đường dài khoảng 700 - 800m.

Hiện có gần 20 xe của người dân trong làng thay phiên nhau chở khách miễn phí ra đến cổng Trung tâm Triển lãm quốc gia.

Anh Nguyễn Thế Anh, người dân làng Xuân Trạch, một trong những người tham gia, chia sẻ: “Ban đầu chỉ có 5–7 xe tham gia nhưng giờ đã có gần 20 xe của người dân trong làng thay phiên nhau chở khách. Sáng nay, riêng nhóm tôi đã chạy cả chục lượt. Ai rảnh thì ra giúp, coi như làm chút việc tốt cho quê hương”.

Phong trào được phát động bởi Đoàn Thanh niên làng Xuân Trạch sau khi nhiều du khách phản ánh tình trạng bị xe ôm tự do “chặt chém” với giá cắt cổ. “Có đoạn đường chưa đầy 1 km, nhưng khách bị hét giá tới 120.000 đồng/người. Khách lạ lại không quen đường ngõ ngách, nên rất dễ bị ép giá”, anh Thế Anh cho biết.

Những chuyến xe miễn phí tuy đơn giản nhưng đã phần nào giảm áp lực giao thông và giúp nhiều du khách yên tâm hơn khi đến tham quan Triển lãm. Việc làm nghĩa tình này đang được nhiều người khen ngợi, trở thành điểm sáng trong bức tranh giao thông hỗn loạn những ngày sự kiện diễn ra.

Chị Nguyễn Thị Mai, du khách từ Bắc Ninh, chia sẻ: “Lúc đầu, tôi lo lắng vì đường đông, lại sợ bị hét giá. May mà gặp các bạn thanh niên trong làng chở miễn phí, vừa nhanh vừa nhiệt tình. Tôi rất cảm động”.

Anh Hoàng Văn Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) nói: “Nếu đi xe ôm bên ngoài chắc mất cả trăm nghìn cho đoạn đường ngắn. Được bà con chở miễn phí, tôi thấy tình người thật đáng quý”.

Một nhóm sinh viên đến từ Hải Phòng cũng hào hứng: “Chúng em không chỉ được đi xe miễn phí mà còn được người dân tận tình chỉ đường. Cảm giác rất yên tâm, đúng là một trải nghiệm khó quên tại triển lãm lần này”.

Triển lãm thành tựu Đất nước quy tụ trung bình 100 sự kiện, hoạt động trải nghiệm mỗi ngày. Những điểm nhấn thu hút đông đảo công chúng gồm: bắn pháo hoa tầm cao (28/8, 2/9, 5/9), trình diễn robot, quảng diễn ẩm thực, khinh khí cầu, diều nghệ thuật, trình diễn thủ công của nghệ nhân làng nghề, các chương trình nghệ thuật truyền thống do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng 34 tỉnh, thành phố tổ chức. Ngoài ra, còn có các hội thảo chuyên đề, hoạt động tương tác, tặng quà từ hơn 200 gian trưng bày. Theo thông tin từ Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), chỉ trong 3 ngày đầu mở cửa (28 - 30/8), Triển lãm thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã đón hơn 1,18 triệu lượt khách tham quan. Cụ thể, ngày đầu tiên (28/8) có hơn 230.000 khách; ngày thứ Hai (29/8) gần 300.000 khách; riêng ngày thứ Ba (30/8) bùng nổ với hơn 650.000 khách. Dù lượng khách tăng đột biến, công tác tổ chức vẫn được đánh giá nhịp nhàng, văn minh, an toàn. VEC đã bố trí: 20 tuyến xe buýt kết nối, cùng 2 tuyến xe điện nội khu miễn phí. 925 nhà vệ sinh trong và ngoài trời (có khu riêng cho người khuyết tật). 12 quầy thông tin cùng bản đồ số Digimap, cẩm nang trải nghiệm phát miễn phí.