Sính Mí Chính và Sính Thị Chai ở thôn Hồng Ngài A (xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang) – nhân vật trong bài viết: “Hai anh em nguy kịch sau tai nạn, cha nghèo bất lực cầu cứu”.

Ông Sính Sến Bó nhận số tiền 82.768.669 đồng, bạn đọc giúp đỡ hai em Chính và Chai.

Hai anh em Chính và Chai làm công nhân ở Bắc Giang. Ngày 29/8, được nghỉ lễ 2/9, các em tranh thủ về quê thăm nhà. Trên đường về, không may họ gặp tai nạn.

Được cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Giang, nhưng do thương tích quá nặng nên gia đình xin chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ cho biết, Chính bị xuất huyết dưới nhện, dập não, vỡ xương thái dương, tràn máu – tràn khí màng phổi, gãy nhiều xương sườn, chấn thương lách. Còn Chai chấn thương tầng sinh môn phức tạp, vỡ tạng rỗng, vỡ xương chậu, gãy kín xương đùi và gãy hở cẳng chân trái.

Cùng lúc hai con gặp nạn, ông Sính Sến Bó (bố của Chính và Chai) một mình tất tả trong bệnh viện, vừa chăm sóc vừa xoay xở tiền bạc để cứu con. Trong lúc gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn nhất thì may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Báo VietNamNet.

Số tiền 82.768.669 đồng của bạn đọc giúp đỡ đã được Báo VietNamNet và Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức trao tận tay gia đình hai em.

Ông Bó cho biết, hiện hai con của ông đã được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị. Do vết thương nặng lên quá trình hồi phục sẽ còn lâu dài.