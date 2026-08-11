Sáng 11/8, chính quyền phường Phước Hội (tỉnh Lâm Đồng) cùng các đơn vị liên quan đã đưa thi thể anh Đ.V.T. (28 tuổi, ngụ xã Phan Rí Cửa) vào bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngày 5/8 vừa qua, anh T. cùng các ngư dân trên tàu cá đi đánh bắt hải sản không may bị rơi xuống biển rồi mất tích trên vùng biển Mũ Điện. Phát hiện sự việc, nhiều ngư dân ở các tàu cá gần đó đã tiếp cận tìm kiếm.

Đến chiều ngày 10/8, thi thể anh T. được lực lượng chức năng cùng ngư dân tìm thấy, đưa vào bờ. Sau đó, tàu cá đã đưa thi thể vào cảng La Gi để bàn giao cho gia đình.

Trước đó, ngày 27/6, em ruột của anh T. là anh Đ.Q.C. (19 tuổi) cũng không may trượt chân rơi xuống biển, tử vong khi ra khơi đánh bắt hải sản.