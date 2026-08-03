Hai bé gái bị bệnh viện trao nhầm khi sinh ra khiến cuộc đời họ rẽ sang hướng khác. Ảnh: QQ

Trao nhầm

Theo trang China News Weekly, hai gia đình tại thành phố Thanh Viễn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vừa lên tiếng về vụ việc hy hữu xảy ra cách đây 37 năm.

Năm 1989, hai sản phụ cùng sinh con gái tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Thanh Viễn. Tuy nhiên, phải đến năm 2025, kết quả giám định ADN mới hé lộ rằng 2 bé gái đã bị trao nhầm ngay sau khi chào đời.

Đó là 2 bé gái Lý Huệ và Hoàng Hiểu Lâm, cùng sinh ngày 3/10/1989, chỉ cách nhau 55 phút. Sai sót xảy ra trong phòng sinh đã khiến họ rời xa gia đình ruột thịt, sống hai cuộc đời "không thuộc về mình".

Theo giấy chứng sinh, bà Chu sinh con gái lúc 2h30, còn bà Dư sinh lúc 3h25 cùng ngày.

Bà Dư nhớ lại, trước khi sinh, y tá từng đề nghị bà cố gắng chờ thêm vì còn một sản phụ khác đang chuyển dạ, trong khi nhân viên y tế quá ít để xoay xở. Nhiều năm sau đối chiếu lại thời gian, bà cho rằng người phụ nữ được nhắc đến khi đó rất có thể chính là bà Chu.

Sau khi chào đời, cả hai bé được đưa đi cân, cắt dây rốn rồi chuyển vào phòng trẻ sơ sinh. Thời điểm đó, tất cả trẻ đều mặc quần áo giống nhau do bệnh viện cấp phát.

Đáng chú ý, khoa sản khi ấy chưa áp dụng vòng nhận dạng cho trẻ sơ sinh như hiện nay. Mỗi em bé chỉ được gắn một tấm thẻ giấy ghi thông tin người mẹ, nhét hoặc buộc vào chiếc chăn quấn trẻ. Điều này khiến nguy cơ nhầm lẫn cao hơn nếu xảy ra sai sót trong quá trình chăm sóc.

Cả hai sản phụ đều cho biết, cơ sở vật chất của bệnh viện khi đó còn nhiều hạn chế. Nhân viên y tế thiếu, trang thiết bị đơn sơ, thậm chí khu điều trị còn thường xuyên mất điện.

Hai số phận trái ngược

Việc bị trao nhầm ngay sau khi chào đời đã khiến Lý Huệ và Hoàng Hiểu Lâm có cuộc sống hoàn toàn trái ngược.

Lý Huệ lớn lên trong gia đình bà Chu với hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học sớm để đi làm, trở thành lao động chính gánh vác kinh tế gia đình.

Ngược lại, Hoàng Hiểu Lâm được nuôi dưỡng trong gia đình khá giả, cha là công chức, mẹ làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập. Dù vậy, chị luôn cảm thấy thiếu tình cảm từ cha.

Điều trớ trêu là cha nuôi của Hoàng Hiểu Lâm nhiều năm nghi ngờ chị không phải con ruột. Ông từng kể, một lần xét nghiệm máu cho thấy con gái mang nhóm máu O, trong khi ông mang nhóm máu A. Ngoài ra, ngoại hình và vóc dáng của chị cũng không giống ông.

Năm 1994, cha mẹ nuôi của Hoàng Hiểu Lâm ly hôn. Ban đầu chị sống với cha, nhưng vì không cảm nhận được sự quan tâm nên sau đó chuyển sang ở cùng mẹ.

Theo lời Hoàng Hiểu Lâm, cha nuôi nhiều năm nghi ngờ vợ ngoại tình vì cho rằng con gái không giống mình. Chính để chấm dứt những nghi ngờ kéo dài ấy, chị quyết định đi làm xét nghiệm ADN.

Tháng 7/2022, Hoàng Hiểu Lâm tiến hành giám định huyết thống. Kết quả cho thấy chị không có quan hệ huyết thống với cả cha lẫn mẹ.

"Tôi cảm giác như bầu trời sụp đổ", chị chia sẻ.

Sau cú sốc này, Hoàng Hiểu Lâm rơi vào trầm cảm. Chị trình báo sự việc với cảnh sát và gần như ngày nào cũng gọi điện để hỏi tiến độ điều tra. Từ kết quả xét nghiệm và quá trình điều tra, đến năm 2025, hai gia đình mới xác định được rằng 2 bé gái đã bị trao nhầm ngay sau khi sinh.

Lần đầu gặp nhau, Lý Huệ và Hoàng Hiểu Lâm đều phải chấp nhận sự thật rằng những người đã nuôi dưỡng mình suốt 37 năm không phải cha mẹ ruột.

Điều khiến cả hai càng bàng hoàng hơn là nhà của họ, cùng nơi ở của cha mẹ ruột, chỉ cách nhau khoảng 5km. Nếu sự việc được phát hiện sớm hơn, cuộc đời của cả hai có lẽ đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Đại diện bệnh viện cho biết, vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật và từ chối tiết lộ kết quả điều tra nội bộ trước đó.

"Chuyện đã xảy ra hơn 30 năm, hiện phải chờ phán quyết của tòa án để xác định trách nhiệm và đưa ra kết luận cuối cùng", vị đại diện nói.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, không chỉ bởi sai sót y khoa nghiêm trọng mà còn vì những hệ lụy kéo dài suốt gần 4 thập kỷ đối với cuộc sống của hai gia đình.