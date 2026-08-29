Ngày 29/8, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận cấp cứu nam thanh niên N.H.T (27 tuổi, ngụ phường Thuận An, TPHCM) trong tình trạng nguy hiểm.

Trước đó, anh T. xuất hiện đau đầu, mệt mỏi và sốt nhẹ. Trưa 22/8, anh đột ngột ngất xỉu, được người nhà đưa vào Khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị block nhĩ thất độ 3, nhiều khoảng vô tâm thu, nhịp tim chỉ khoảng 30 lần/phút, kèm tụt huyết áp. Ê-kíp cấp cứu lập tức sử dụng atropin và adrenaline để hỗ trợ nâng nhịp tim và huyết áp.

Nhận định đây là tình trạng rối loạn nhịp tim nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng, các bác sĩ Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An nhanh chóng hội chẩn từ xa với ê-kíp chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe của anh T. Ảnh: Chung Nguyễn.

Sau khi các bác sĩ phân tích điện tâm đồ và thống nhất phương án xử trí, bệnh nhân được tiếp tục hồi sức tại chỗ bằng thuốc vận mạch, đồng thời nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức để cấp cứu và điều trị chuyên sâu.

Tại đây, anh T. tiếp tục xuất hiện nhiều khoảng vô tâm thu, gây những cơn mất ý thức thoáng qua.

Trước tình trạng rối loạn nhịp nghiêm trọng của người bệnh, các bác sĩ quyết định đặt máy tạo nhịp tim tạm thời cấp cứu. Sau can thiệp, nhịp tim của anh T. được nâng từ khoảng 30 lên 80 lần/phút. Huyết động ổn định hơn, bệnh nhân đồng thời được ngừng thuốc vận mạch adrenaline.

Qua thăm khám và các xét nghiệm, anh T. được chẩn đoán viêm cơ tim cấp kèm block nhĩ thất độ 3 và tiếp tục được điều trị tích cực.

Sau 5 ngày điều trị viêm cơ tim cấp, nhịp tim của bệnh nhân hồi phục. Tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt, máy tạo nhịp tạm thời được rút. Đến ngày thứ 7, anh ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết viêm cơ tim cấp có thể gây những rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Trong đó, block nhĩ thất độ 3 là tình trạng đặc biệt nguy hiểm, có thể khiến người bệnh ngất, vô tâm thu và đe dọa tính mạng.

Theo bác sĩ Lạc, với trường hợp này, việc nhận diện sớm, xử trí ban đầu kịp thời tại Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An cùng hội chẩn chuyên môn từ xa đã giúp bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến cơ sở có khả năng can thiệp chuyên sâu.

“Việc đặt máy tạo nhịp tạm thời kịp thời có vai trò quan trọng trong duy trì nhịp tim và ổn định tình trạng người bệnh”, bác sĩ Lạc chia sẻ.

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