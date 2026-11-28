MS 2026.322

Con trai mới tròn một tháng tuổi thì anh Thành phát hiện mắc ung thư hạch bạch huyết. Mấy tháng sau, con trai anh được chẩn đoán mắc ung thư võng mạc ở cả hai mắt. Hiện một bên mắt của con đã mất hoàn toàn thị lực, mắt còn lại cũng đang yếu dần.

Hai bố con đều mắc ung thư

Tháng 11/2024, chị Lê Thị Liễu (SN 1986, ở thôn Ngọc Trà 2, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) sinh bé Hoàng Lê Phúc. Khi con mới tròn một tháng tuổi, anh Hoàng Minh Thành (SN 1976), chồng chị Liễu, đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư hạch bạch huyết. Từ đó, anh Thành bắt đầu những đợt truyền hoá chất kéo dài tại Bệnh viện K (cơ sở Quán Sứ).

Anh Hoàng Minh Thành mắc bệnh ung thư hạch, còn bé Hoàng Lê Phúc mắc ung thư võng mạc khi mới 6 tháng tuổi

Đến khoảng tháng 5/2025, khi bé Phúc được khoảng 6 tháng tuổi, chị Liễu phát hiện mắt con có biểu hiện bất thường, hai mắt mang hai màu khác nhau. Chị vội đưa bé đến Bệnh viện Mắt Trung ương thăm khám, sau đó chuyển sang Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều). Tại đây, bé Phúc được chẩn đoán mắc ung thư võng mạc ở cả hai mắt.

Từ đó, chị Liễu phải cùng lúc chăm sóc cả chồng và con trai điều trị tại hai bệnh viện với những phác đồ khác nhau.

Theo chị Liễu, hơn một năm qua, bé Phúc liên tục được truyền hóa chất tại Bệnh viện K. Đồng thời, hằng tháng, bé còn phải gây mê để điều trị bằng laser võng mạc tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Hiện một bên mắt của bé đã mất hoàn toàn thị lực, bên còn lại cũng yếu dần.

Về phía anh Thành, sau thời gian điều trị, đến cuối năm 2025, tình trạng bệnh của anh tạm ổn định, anh được về nhà nghỉ ngơi và tiếp tục tái khám. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, bệnh của anh bỗng tái phát nhanh. Anh phải quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị với các đợt truyền hóa chất.

Cùng lúc cả hai bố con anh Thành đều mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần

Hiện anh Thành đang chờ kết quả sau các đợt truyền hóa chất để được xem xét cấy ghép tế bào gốc. Đây là phương pháp điều trị được gia đình đặt nhiều hy vọng, nhưng cũng đòi hỏi chi phí lớn, vượt quá khả năng của họ.

Theo thông tin từ Bệnh viện K, anh Hoàng Minh Thành mắc U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa (DLBCL), là một dạng ung thư hệ bạch huyết tiến triển nhanh.

Anh Thành điều trị hoá chất tại Khoa Nội của bệnh viện. Bệnh nhân được bảo hiểm y tế hỗ trợ và đã thực hiện 5/7 đợt theo phác đồ. Con trai anh là bé Hoàng Lê Phúc nhập viện tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) vào tháng 7/2025 và ra viện tháng 9/2025.

Gia đình cận nghèo lâm nợ

Theo chị Liễu, từ khi anh Thành phát hiện bệnh đến nay, tổng chi phí cho việc điều trị tại bệnh viện của anh khoảng 100 triệu đồng. Riêng năm 2025, trung bình mỗi tháng, gia đình phải chi khoảng 10 triệu đồng cho những lần đi viện, bao gồm tiền đi lại và thuê trọ bên ngoài.

Đối với bé Phúc, phần lớn chi phí điều trị và thuốc men được bảo hiểm y tế chi trả, gia đình chỉ lo chi phí ăn ở, sinh hoạt và đi lại. Tuy nhiên, có những thời điểm gia đình vẫn phải mua thêm thuốc bên ngoài. Hiện bé đã được chuyển sang Bệnh viện Mắt Trung ương để tiếp tục điều trị bằng laser.

"Từ lúc cháu phát hiện bệnh, hai mẹ con tôi cứ phải đi lại khắp các bệnh viện. Tiền thuốc và điều trị của cháu được bảo hiểm hỗ trợ. Thế nhưng, tiền ăn uống, đi lại và sinh hoạt đến nay cũng hết khoảng 50 triệu đồng. Để có tiền cho hai bố con chữa bệnh, gia đình tôi phải cầm cố sổ đỏ để vay 150 triệu đồng từ ngân hàng. Đến giờ, thật sự gia đình tôi đã hết cách xoay xở", chị Liễu nghẹn ngào.

Chị Liễu cũng phải theo con vào bệnh viện từ khi bé Phúc mới 6 tháng tuổi

Gia đình chị Liễu thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương. Trong khi anh Thành không thể lao động, chị Liễu phải túc trực chăm con ở bệnh viện, thu nhập của gia đình gần như không còn. Ở nhà, hai con lớn của chị đang học lớp 7 và lớp 5, thường xuyên thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ.

Chị Liễu chia sẻ, trước khi anh Thành mắc bệnh, gia đình chị đã vay một khoản tiền để sửa lại căn nhà đang ở. Khi đó, anh Thành dự định đi làm tích góp rồi trả dần. Nhưng bệnh tật của hai bố con liên tiếp ập đến khiến những khoản nợ cũ chưa trả được, chi phí điều trị tốn kém khiến khoản nợ mới lại phát sinh.

Gần 2 năm nay, căn nhà nhỏ của chị Liễu ở thôn Ngọc Trà 2 hiếm khi có đủ mặt các thành viên trong gia đình. Anh Thành nằm viện ở Hà Nội, chị Liễu cũng đưa con trai nhỏ đi điều trị, chỉ còn hai đứa trẻ côi cút ở nhà.

Tất cả tiền bạc và tài sản đều được dồn hết vào việc điều trị bệnh cho bố con anh Thành và bé Phúc. Điều mà chị Liễu mong mỏi nhất là có thêm chi phí điều trị để anh Thành và bé Phúc có thêm cơ hội chữa bệnh. Lúc này, 2 bố con anh Thành rất cần vòng tay chia sẻ từ cộng đồng bạn đọc.

Bạn đọc giúp đỡ bố con anh Hoàng Minh Thành có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.322 (bố con anh Hoàng Minh Thành) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Liễu (vợ anh Thành) theo địa chỉ: Thôn Ngọc Trà 2, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0966569443.