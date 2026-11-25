Mỗi phần quà có thể giúp một gia đình vơi bớt nỗi lo cơm áo; một lần được thăm khám sức khỏe có thể mang đến sự động viên thiết thực cho những người đang chật vật giữa bệnh tật và thiếu thốn khi Tết đến, xuân về.

Dù trở về nhà khi trời đã tối mịt, có những ngày bà Lê Thị Du (SN 1959, ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) chỉ kiếm được khoảng 20.000-30.000 đồng. Để có thức ăn cho cháu, bà phải xin cá của những người đi biển trở về. Hôm nào xin được nhiều, bà đem bán bớt, chắt chiu từng đồng mua gạo.

Con trai bà Du qua đời sau gần 7 năm chống chọi với bệnh ung thư, để lại người mẹ già lưng đã còng, đứa con trai còn tuổi đến trường và khoản nợ 150 triệu đồng chữa bệnh. Hai bà cháu hiện sống trong căn nhà mượn của người thân, với những bức tường nứt toác, mái dột nhiều chỗ. Những hôm mưa, bà Du phải dùng thau, chậu hứng nước; khi gió lớn, hai bà cháu lại dắt díu nhau sang nhà hàng xóm trú nhờ.

Bà Du cùng cháu nội sống trong ngôi nhà dột nát. Ảnh: Hải Sâm

Thu nhập chỉ vài chục nghìn đồng mỗi ngày từ việc nhặt nhạnh, bữa cơm phải trông chờ vào những con cá xin được, chỗ ở cũng phải nương nhờ người thân. Với hoàn cảnh ấy, việc lo đủ bữa ăn hằng ngày đã khó, một cái Tết đủ đầy càng trở thành điều xa vời.

Cũng đang phải đối mặt với gánh nặng kinh tế vì bệnh tật, gia đình bé Bế Hoàng Bách ở bản Rượi, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn, chật vật xoay xở chi phí điều trị cho con. Phát hiện mắc ung thư máu khi đang học lớp 1, đến nay, cậu bé 7 tuổi đã trải qua 10 đợt điều trị hóa chất.

Để có tiền chữa bệnh cho con, bố mẹ Bách phải vay mượn khắp nơi hơn 200 triệu đồng. Người cha làm thuê tự do, còn mẹ đã nghỉ việc để chăm sóc con. Khoản tiền điều trị ngày càng lớn khiến gia đình gần như không còn khả năng xoay xở. Giữa những đợt điều trị kéo dài, mong ước của Bách chỉ là sớm khỏi bệnh, được trở về nhà và tiếp tục đến trường.

Gia đình Bách lao đao vì con trai mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Phạm Bắc

Bà Lê Thị Du và bé Bế Hoàng Bách chỉ là hai trong số nhiều hoàn cảnh khó khăn từng được Báo VietNamNet phản ánh, kêu gọi bạn đọc chung tay giúp đỡ. Mỗi gia đình có một câu chuyện riêng, nhưng đều đang phải đối mặt với những thiếu thốn, mất mát và gánh nặng mà bản thân khó có thể vượt qua.

Cùng VietNamNet trao Tết ấm

Tết là dịp sum họp, đoàn viên, khi mỗi gia đình cùng sửa soạn bữa cơm đón năm mới. Nhưng với những người đang phải chắt chiu từng đồng lo tiền thuốc, tiền gạo, việc chuẩn bị một cái Tết đủ đầy vẫn là nỗi trăn trở.

Báo VietNamNet mong bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ảnh: Văn Mừng

Bởi vậy, một phần quà được trao đúng lúc có thể giúp gia đình vơi bớt một khoản chi tiêu, có thêm điều kiện chăm lo những nhu cầu thiết yếu. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia còn là nguồn động viên để những người đang gặp khó khăn có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

Với mong muốn nối dài tinh thần tương thân tương ái, Báo VietNamNet phát động chương trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2027”, kêu gọi bạn đọc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Chương trình hướng tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, học sinh nghèo và các đối tượng yếu thế. Trong đó, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo sẽ được ưu tiên trong hành trình trao tặng.

Bên cạnh hoạt động trao quà Tết, chương trình còn quan tâm đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Căn cứ điều kiện thực tế và nguồn lực huy động, VietNamNet dự kiến phối hợp với các cơ sở y tế, đoàn bác sĩ thiện nguyện tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế về điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

Đối với người dân ở những địa bàn còn nhiều thiếu thốn, được bác sĩ thăm khám, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe là sự hỗ trợ thiết thực. Cùng với những phần quà Tết, hoạt động này góp phần giúp người dân có thêm điều kiện quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chương trình vận động nguồn lực từ ngày 25/11/2026 đến ngày 29/01/2027. Hoạt động trao quà, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí dự kiến diễn ra từ ngày 15/01 đến ngày 29/01/2027.

Mỗi phần quà dự kiến trị giá từ 500.000-2.000.000 đồng/người hoặc hộ gia đình, bằng tiền mặt, hiện vật hoặc kết hợp cả hai. Mức hỗ trợ được cân đối căn cứ vào hoàn cảnh của người nhận, điều kiện từng địa bàn và nguồn lực thực tế.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp thêm một phần quà, san sẻ một nỗi lo, đón một cái Tết ấm cúng. Ảnh: Văn Mừng

Bạn đọc và các đơn vị có thể đồng hành cùng chương trình bằng cách đóng góp kinh phí, quà Tết, nhu yếu phẩm, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, thuốc men, vật tư y tế phù hợp hoặc hỗ trợ trực tiếp cho từng hoạt động. Báo VietNamNet sẽ phối hợp với địa phương rà soát, lựa chọn đối tượng thụ hưởng, tổ chức chương trình và thông tin công khai về kết quả vận động, sử dụng nguồn lực theo quy định.

Báo VietNamNet trân trọng kêu gọi bạn đọc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay thực hiện chương trình “Trao yêu thương, đón Tết ấm 2027”.

Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp thêm một phần quà, san sẻ một nỗi lo, để những người đang khó khăn, bệnh tật và thiếu thốn có thêm sự chăm lo, động viên khi Tết đến, xuân về.