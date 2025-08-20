Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không khí cả nước đang rộn ràng, cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các tuyến phố, từ thành thị đến nông thôn.

Những ngày này, trên các con đường, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ, biểu tượng cho tinh thần độc lập, tự do và niềm tự hào dân tộc.

Song song với các hoạt động kỷ niệm, trên không gian mạng, đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, đang hưởng ứng phong trào thay khung avatar trên Facebook để cùng nhau lan tỏa tinh thần yêu nước.

Đây không chỉ là cách thể hiện tình cảm cá nhân, mà còn góp phần tạo nên bầu không khí đoàn kết và sôi động trong cộng đồng trực tuyến.

Hướng dẫn thêm cờ Việt Nam vào avatar Facebook:

Bước 1: Mở app Facebook trên điện thoại, vào trang cá nhân, bấm vào biểu tượng camera góc dưới ảnh đại diện, chọn Thêm khung

Bước 2: Bấm vào biểu tượng Cờ

Bước 3: Nhập “Vietnam” trên khung tìm kiếm màu xám

Bước 4: Bấm chọn cờ Việt Nam. Biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng sẽ xuất hiện trong avatar Facebook của bạn. Bấm Lưu để hoàn thành.

Hướng dẫn thay khung avatar Facebook, Zalo:

Bước 1: Truy cập vào các đường dẫn dưới mỗi khung hình

Bước 2: Bấm phần "Kéo thả hoặc Bấm vào đây để đăng tải hình ảnh" để chọn ảnh muốn lồng vào khung hình

Bước 3: Căn chỉnh hình ảnh phù hợp với khung hình, sau đó nhấn nút "Tiếp tục" và "Tải về"

Bước 4: Thay hình ảnh vừa tạo trên trang Facebook hoặc Zalo cá nhân

Ngoài những khung do cộng đồng thiết kế, nhiều tổ chức, đoàn thể và câu lạc bộ thanh niên cũng đã sáng tạo những mẫu avatar mang thông điệp cổ vũ tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Người dùng có thể tìm đến fanpage chính thức của các đơn vị này để lựa chọn những mẫu khung đồng bộ, ý nghĩa và trang trọng.

Việc thay khung avatar không chỉ mang tính hình thức, mà còn có ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó là cách để mỗi người dân Việt Nam, dù ở bất kỳ đâu, cũng có thể chung tay tạo nên một “biển cờ đỏ” trên không gian mạng, song hành cùng sắc đỏ rực rỡ trên khắp phố phường.

Chỉ với một vài thao tác đơn giản, mỗi tài khoản Facebook có thể trở thành một “lá cờ nhỏ” góp phần làm rực sáng không khí Quốc khánh trên cả nước, khẳng định tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc trong kỷ nguyên số.

VietNamNet giới thiệu một số khung avatar Facebook, Zalo đẹp, ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

https://khunghinh.net/p/TuHaoVietNamTWD

https://khunghinh.net/p/FrametoiyeuVietNam

https://khunghinh.net/p/toiyeutoquoctoi

https://khunghinh.net/p/tu-hao-la-nguoi-viet-nam

https://khunghinh.net/p/80-nam-quoc-khanh-viet-nam-2

https://khunghinh.net/p/ConcertQuocgiaToQuocTrongTim