Ngày 28/12, UBND phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, phường đang tiến hành xác minh thông tin về hai cha con nhảy xuống kênh cứu 3 người gặp nạn trong đêm mưa rét trên địa bàn, để khen thưởng, biểu dương kịp thời.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h30 tối 25/12, bà Hoàng Thị Th. điều khiển xe máy chở con gái và một người bạn của con lưu thông qua cầu Gia Hy (phường Bắc Gianh) thì tai nạn bất ngờ xảy ra, khiến cả ba rơi xuống kênh.

Trong đêm mưa rét, hai cha con ông Viên nhảy xuống kênh cứu người gặp nạn. Ảnh: M.P

Cùng thời điểm đó, ông Nguyễn Thành Viên và con trai Nguyễn Văn Ngọc (ở tổ dân phố Minh Phượng, phường Bắc Gianh) đang trên đường từ nhà ngoại về thì Ngọc phát hiện dấu hiệu bất thường dưới kênh, nghi ngờ có người gặp nạn.

Ngay khi nhận ra có 3 người đang chới với dưới dòng nước, hai cha con ông Viên lập tức dừng xe và không ngần ngại lao xuống kênh để ứng cứu.

Ông Viên cho biết, quá trình tiếp cận các nạn nhân gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn, đêm tối và nước chảy xiết. Khi đưa được cả ba vào sát bờ, việc kéo họ lên cũng gặp trở ngại vì bờ kênh được xây bằng bê tông cao và dốc đứng.

Sau nhiều nỗ lực, hai cha con ông đã lần lượt đưa được cả 3 người lên mép kênh an toàn. Lúc này, ông Ngô Bá Văn (trú TDP Tiền Phong, phường Ba Đồn, Quảng Trị) cũng phát hiện sự việc và nhanh chóng đến hỗ trợ đưa các nạn nhân lên bờ.

“Thấy người gặp nạn, chúng tôi chỉ nghĩ phải cứu ngay, không kịp suy nghĩ gì thêm”, ông Viên chia sẻ.

Theo người nhà nạn nhân, cả ba người sau đó đã được kiểm tra sức khỏe và rất may không bị thương nặng. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá bất ngờ và nguy hiểm nên tinh thần của họ vẫn còn hoảng loạn.

“Lúc rơi xuống kênh, cả ba người vẫn mặc áo mưa nên rất dễ bị trùm kín trong nước, tình huống cực kỳ nguy hiểm nếu không được cứu kịp thời. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn hai bố con ông Viên và ông Văn”, chồng bà Th. xúc động chia sẻ.