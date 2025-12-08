Anh L.V.T (35 tuổi, quê ở Nghệ An) sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Khoảng 5 tuần trước, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, khó thở, kích thích nhiều, phải nhập cấp cứu tại một cơ sở y tế ở Thái Lan.

Tại đây, bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy; kết quả cấy máu xác định nhiễm Burkholderia pseudomallei là tác nhân gây bệnh Whitmore. Dù được điều trị ban đầu, tình trạng vẫn diễn tiến nặng nên gia đình xin chuyển về Việt Nam để tiếp tục điều trị. Sau ít ngày, người bệnh rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, sốt cao liên tục, rối loạn ý thức và được chuyển gấp ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cấp cứu.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Kim Anh - Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, thời điểm tiếp nhận người bệnh là “khoảnh khắc rất căng thẳng”. Bệnh nhân hôn mê sâu, mất phản xạ đường thở, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở. Nhiệt độ liên tục 41-42°C kèm run cơ toàn thân, gợi ý tình trạng tăng thân nhiệt ác tính trên nền nhiễm khuẩn huyết tối cấp.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Xét nghiệm cho thấy men gan và bilirubin tăng cao, rối loạn đông máu, creatinin tăng nhanh kèm vô niệu, tiêu cơ vân cấp.

Các chỉ số viêm tăng rất cao, phản ánh tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân dữ dội. Trên nền đó là đái tháo đường chưa kiểm soát và viêm gan C mạn, khiến cơ thể người bệnh càng suy sụp.

Theo bác sĩ Kim Anh, đây là một trong những thể tối cấp của Whitmore - nhiễm khuẩn huyết nặng, suy đa tạng, rối loạn chuyển hóa sâu và nguy cơ tử vong rất lớn.

Ê-kíp cấp cứu đã phải triển khai đồng thời nhiều biện pháp song song như an thần sâu; hạ thân nhiệt; thiết lập đường truyền trung tâm và tiến hành lọc máu liên tục để kiểm soát tình trạng nặng.

Sau khoảng ba ngày hồi sức cao độ, bệnh nhân bắt đầu cắt sốt, dần hồi phục. Người bệnh cai được thở máy qua mở khí quản, tập thở tự nhiên và phục hồi vận động.

Trong ba tuần điều trị tích cực, người bệnh hồi phục từng bước: Tỉnh táo hoàn toàn, tự thở khí phòng, đủ điều kiện ra viện và tiếp tục theo dõi ngoại trú.

Theo bác sĩ Kim Anh, Whitmore là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây suy đa tạng và tử vong nhanh. Bệnh có thể khởi phát không điển hình với các triệu chứng như sốt kéo dài, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ho, sụt cân hoặc rối loạn tri giác, rất dễ bị bỏ sót.

Người dân có yếu tố nguy cơ hoặc triệu chứng sốt kéo dài không rõ nguyên nhân cần đến các cơ sở chuyên khoa truyền nhiễm để được xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị kịp thời, đồng thời tuân thủ đầy đủ phác đồ kháng sinh kéo dài để tránh tái phát.

Người đàn ông phải cấp cứu khi đang ăn phở gà Đang ăn phở, người đàn ông bất ngờ nuốt nghẹn, đau nên gia đình vội vàng đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã gắp ra miếng thịt gà to mắc trong thực quản của bệnh nhân.

Kỹ sư IT nhồi máu cơ tim cấp, nguyên nhân từ thói quen của số đông nam giới Nam kỹ sư IT bị nhồi máu cơ tim cấp, nguyên nhân được xác định từ thói quen nhiều người trẻ mắc phải, đó là hút thuốc lá để giải tỏa áp lực mà không ý thức được rằng mỗi điếu thuốc đều làm tăng nguy cơ tử vong.