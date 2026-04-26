Sáng 26/4, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ, dẫn đường cho ô tô chở hai học sinh bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Theo đó, khoảng 19h27 ngày 25/4, một tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 đang thực hiện nhiệm vụ trên đường liên xã thuộc địa phận thôn 16, xã Ea Kly (tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, một người đàn ông điều khiển ô tô đã đề nghị tổ công tác giúp đỡ vì trên xe đang chở hai nữ sinh bị thương nặng, máu chảy nhiều.

Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn cùng Đại úy Võ Anh Dũng đã sử dụng xe mô tô chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường cho ô tô chở người cấp cứu vượt qua các cung đường hẹp, di chuyển nhanh chóng đến Trung tâm Y tế Ea Kar.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của hai nữ sinh đã ổn định. Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ người dân, tổ công tác tiếp tục trở lại địa bàn thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Được biết, hai nữ sinh là chị em ruột N.V.C.L. (2008) và N.V.T.M. (2010), trú tại thôn 6, xã Vụ Bổn (tỉnh Đắk Lắk); trước đó gặp tai nạn do tự ngã xe.





