Theo lực lượng cứu hỏa Cy-Fair tại bang Texas, khi có mặt tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ phát hiện hai chiếc siêu xe đầu bảng của Lamborghini bị tai nạn nghiêm trọng, trong đó một xe đang bốc cháy dữ dội.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ giữa đường nhánh cao tốc Texas State Highway 99 và Jack Road, thuộc khu vực Cypress, ngoại ô thành phố Houston. Hiện chưa rõ hai chiếc Lamborghini có va chạm trực tiếp với nhau hay không.

Hai chiếc xe tại hiện trường tai nạn.

Điều may mắn là cả hai tài xế đều tự rời khỏi xe an toàn và không ghi nhận trường hợp bị thương nào.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc Lamborghini Aventador S màu xanh nhạt chịu thiệt hại nặng nề nhất. Phần lớn thân xe đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại bộ khung và một số chi tiết phía trước.

Lực lượng cứu hỏa phải cắt phần nắp ca-pô để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo đánh giá ban đầu, những bộ phận còn khả năng tận dụng chỉ gồm cản trước và cụm đèn pha.

Chiếc Lamborghini Revuelto còn lại sở hữu ngoại thất sơn chuyển màu tím đặc biệt cùng bộ mâm hợp kim rèn kích thước lớn. Nhìn từ một số góc độ, xe dường như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phần đầu xe đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Một số dấu hiệu nhận diện, bao gồm bộ tem trên kính chắn gió và cấu hình cá nhân hóa, cho thấy chiếc Revuelto có thể thuộc sở hữu hoặc liên quan đến IYKYK Garage - một xưởng độ xe nổi tiếng tại Houston. Tuy nhiên, đơn vị này chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tai nạn.

Theo giá giao dịch trên thị trường Mỹ, một chiếc Lamborghini Aventador S đã qua sử dụng hiện có giá từ 420.000-500.000 USD (khoảng 10,9-13 tỷ đồng). Trong khi đó, Lamborghini Revuelto có giá từ 600.000-700.000 USD (khoảng 15,6-18,2 tỷ đồng).

Như vậy, tổng giá trị của hai siêu xe trước khi gặp nạn đã vượt mốc 1 triệu USD, chưa tính các khoản chi phí nâng cấp và cá nhân hóa.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra. Do chiếc Aventador S đã bốc cháy trước khi lực lượng chức năng tới hiện trường nên chưa có nhiều thông tin về diễn biến ban đầu.

Một số nhân chứng cho biết trước thời điểm xảy ra sự cố, họ nhìn thấy hai chiếc Lamborghini di chuyển cùng một xe bán tải màu đỏ trên cao tốc. Chiếc bán tải được cho là đang quay phim hoặc chụp ảnh hai siêu xe.

Dù thiệt hại tài sản rất lớn, việc không có ai bị thương vẫn được xem là điều tích cực nhất sau vụ tai nạn hiếm gặp này.

Theo Carscoops

