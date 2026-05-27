Micron và SK Hynix bước chân vào câu lạc bộ vốn hóa nghìn tỷ USD nhờ cơn khát bán dẫn. Ảnh: Nurphoto

Động lực chính tạo ra bước nhảy vọt này đến từ tình trạng thiếu hụt trầm trọng HBM (bộ nhớ băng thông cao), thành phần cốt lõi quyết định tốc độ xử lý của các trung tâm dữ liệu.

Giới phân tích dự báo nguồn cung sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu cho đến năm 2027, mang lại cho nhóm các nhà sản xuất hàng đầu quyền ấn định giá chưa từng có đối với các tập đoàn công nghệ khổng lồ.

Đối với SK Hynix, cổ phiếu của hãng đã tăng phi mã 900% trong 12 tháng qua, đưa công ty trở thành doanh nghiệp châu Á thứ ba đạt cột mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD sau Samsung Electronics.

Tập đoàn hiện kiểm soát 57% thị phần HBM toàn cầu tính theo doanh thu, bỏ xa mức 22% của Samsung và 21% của Micron.

Hồi tháng 4, SK Hynix báo cáo lợi nhuận quý tăng gấp 5 lần nhờ sự áp đảo trên thị trường. Nhằm củng cố vị thế và thu hút dòng vốn quốc tế, gã khổng lồ Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch niêm yết ADR (chứng chỉ tiền gửi tại Mỹ) ngay trong năm nay.

Động thái này không chỉ mở ra cơ hội trực tiếp cho giới đầu tư Phố Wall mà còn thắt chặt hơn nữa trục liên kết công nghệ chiến lược giữa Washington và Seoul.

Ở bên kia bán cầu, Micron cũng chính thức bước vào nhóm các doanh nghiệp nghìn tỷ USD sau khi cổ phiếu tăng vọt 19%.

Sự bứt phá này diễn ra sau khi ngân hàng UBS nâng mức giá mục tiêu của cổ phiếu Micron từ 535 USD lên 1.625 USD, dựa trên kỳ vọng thị trường sẽ định giá lại doanh nghiệp khi AI tạo ra những thay đổi cấu trúc sâu rộng.

Các nhà đầu tư đang ráo riết thu gom cổ phiếu liên quan đến CPU và bộ nhớ nhằm phục vụ các tác vụ tự thực thi.

Đáng chú ý, sự can thiệp và hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Mỹ trong năm qua không chỉ tạo đà cho Micron mà còn giúp Intel hồi sinh ngoạn mục với giá trị tăng gấp 6 lần, trong khi hàng loạt doanh nghiệp nội địa khác như Qualcomm, AMD và Marvell Technology đồng loạt thiết lập các đỉnh cao mới.

(Theo Bloomberg, CNBC)