Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ sáng nay tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới của GS.TS. Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực.

GS.TS. Nguyễn Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng thường trực ký tặng sách cho độc giả.

Cuốn sách tuyển chọn 91 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của GS.TS. Nguyễn Hòa Bình, được kết cấu thành 8 phần, khái quát một cách hệ thống những vấn đề cốt lõi của công cuộc đổi mới quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

Cuốn sách hệ thống hóa sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, làm rõ các kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tư tưởng xuyên suốt các bài viết là xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, một chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, một nền hành chính phục vụ nhân dân, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở việc phản ánh những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước được triển khai trong thực tiễn mà còn ở chỗ thể hiện rõ tư duy lý luận gắn với thực tiễn sinh động của quá trình điều hành đất nước.

Nội dung cuốn sách thể hiện rõ tinh thần đổi mới, tinh thần hành động và trách nhiệm trước nhân dân. Đó là tư duy lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; là quan điểm phải kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước; là phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, giữa phát triển nhanh và phát triển bền vững. Đây cũng chính là những giá trị cốt lõi của một nền quản trị quốc gia hiện đại mà đất nước ta đang xây dựng.

Tại buổi Lễ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai khái quát những giá trị nổi bật của cuốn sách.

Một là, cuốn sách đã tổng kết sâu sắc thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành những lĩnh vực trọng yếu của đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới, khắc họa khá toàn diện sự vận động của tư duy quản trị quốc gia trong điều kiện mới, quá trình chuyển hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách và hành động cụ thể đồng thời phản ánh những nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tổ chức bộ máy và nguồn lực phát triển.

Hai là, cuốn sách làm rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, cuốn sách gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân cho rằng cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới phản ánh sinh động quá trình cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn quản trị quốc gia, thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần hành động, trách nhiệm phục vụ nhân dân và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

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