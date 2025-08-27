Do cần tiền và vướng nợ nần, hai cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải đem các thửa đất đã bán cho dân tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh đi cầm cố ngân hàng và cấn trừ nợ.
Sau gần 1 tuần xét xử và nghị án, hôm nay (27/8), TAND TPHCM tuyên án đối với hai bị cáo Lưu Quang Lãm (SN 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) và Ngô Xuân Trường (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải), trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.
Nhận định về vụ án, HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản, lợi ích của người dân gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận. Các bị cáo phạm tội hai lần trở lên (tình tiết tăng nặng) nên cần có hình phạt nghiêm khắc.
Trong đó, bị cáo Ngô Xuân Trường trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp sổ hồng tại các dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho 17 cá nhân nhận nền đất từ Công ty Đại Hải, Công ty Sông Đà.
HĐXX xác định số tiền bị cáo Trường đã chiếm đoạt lớn hơn 11,7 tỷ đồng nhưng do giới hạn xét xử nên trong vụ án này bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền mà Viện Kiểm sát cáo buộc là hơn 11,7 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Lưu Quang Lãm, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải, dù biết rõ 115 thửa đất (bao gồm 66 bị hại ký hợp đồng mua 66 thửa đất nộp đơn tố cáo) đã bán cho người dân trước đó nhưng bị cáo Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho các khoản vay tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng.
Vì vậy, sau khi xem xét HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm tù chung thân; bị cáo Trường 14 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lãm phải trả lại phần dư nợ cho các ngân hàng. Đối với những người dân là những khách hàng mua đầu hoặc mua lại là các giao dịch mua hợp pháp, sống ổn định lâu dài và đã được UBND TP Thủ Đức (cũ) cấp số nhà nên cần buộc ngân hàng phải bàn giao lại giấy chứng nhận cho Công ty Đại Hải.
Công ty Đại Hải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. Trường hợp Công ty Đại Hải không thực hiện, người dân được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tài sản.
Liên quan đến hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng trong quá trình cho vay, HĐXX cũng kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để xem xét xử lý.
Theo cáo trạng, Công ty Đại Hải có trụ sở ở TP Thủ Đức cũ (TPHCM), do nhiều thành viên góp vốn, trong đó ông Ngô Xuân Trường là Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc. Ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê...
Trong thời gian từ ngày 24/3/2012 đến 28/11/2012, ông Lưu Quang Lãm là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải.
Mặc dù biết rõ 115 thửa đất ở Khu dân cư Hiệp Bình Chánh đã được bán cho người dân trước đó, ông Lãm vẫn ký 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để đảm bảo cho 6 doanh nghiệp vay của các ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh quận 1 (cũ) đã tố cáo ông Lãm chiếm đoạt 52 tỷ đồng.
Sau đó, một phần nợ được ông Lãm và những người liên quan trả bằng tiền và tài sản, nhưng đến nay các doanh nghiệp vẫn còn nợ hơn 173 tỷ đồng (gồm nợ gốc và lãi).
Mặc dù ông Lãm đã khắc phục một phần hậu quả, nhưng hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, năm 2008, Công ty Đại Hải do Giám đốc Ngô Xuân Trường làm đại diện pháp luật. Lúc này, ông Trường biết rõ toàn bộ các lô đất thuộc dự án Khu dân cư Hiệp Bình Chánh đã bán hết, đang chờ Công ty Đại Hải làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua hợp pháp.
Tuy nhiên do thiếu nợ nhiều người với số tiền 36 tỷ đồng, nên khi người mua đất hợp pháp trước đó nộp hồ sơ cho công ty để làm hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, ông Trường không làm cho họ mà làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại Khu dân cư cho các cá nhân, tổ chức là những người ông Trường đã thiếu tiến để cấn trừ nợ. Hành vi này đã gây thiệt hại cho các bị hại 10,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, quá trình điều tra xác định ông Trường còn có hành vi bán trùng một nền đất cho 2 bị hại. Cáo trạng xác định, tổng số tiền ông Trường đã chiếm đoạt của các bị hại trên 11,7 tỷ đồng.