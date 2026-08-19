Chiều 19/8 tại Nhà hát Hồ Gươm diễn ra buổi gặp gỡ báo chí, công bố không gian AY-VY Hà Nội (tầng 6, Nhà hát Hồ Gươm). Tại buổi gặp mặt, lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa AY-VY và SpaceSpeakers mở ra một chương hợp tác mới giữa không gian văn hóa - ẩm thực và ngành công nghiệp âm nhạc.

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, nhà sản xuất DannyBoyStyles (góp mặt trong 3 tác phẩm giành giải Grammy), Scott Storch (góp mặt trong 8 tác phẩm giành giải Grammy) cùng với Soobin và Binz sẽ biểu diễn mở màn khai trương sân khấu này vào tối 20/8.

Không tiết lộ quá chi tiết về những tác phẩm trong buổi biểu diễn đầu tiên nhưng người hâm mộ 4 nghệ sĩ chờ màn trình diễn của họ ở không gian mới này.

Theo đại diện Nhà hát Hồ Gươm, ngay từ những năm đầu vận hành, nhà hát đã lựa chọn một hướng phát triển rộng hơn: xây dựng một hệ sinh thái văn hóa, trong đó nghệ thuật biểu diễn giữ vai trò hạt nhân; giáo dục nghệ thuật, giao lưu, trải nghiệm và kết nối cộng đồng là những cấu phần đồng hành, cùng hướng tới mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận nghệ thuật và bồi đắp giá trị cho công chúng thưởng thức nghệ thuật. Và việc khai trương không gian mới ở tầng 6 này được hình thành như một bước phát triển tiếp theo của hệ sinh thái văn hóa.

Các nghệ sĩ của SpaceSpeakers tại buổi gặp gỡ báo chí.

Với sức chứa 420 chỗ ngồi, điểm khác biệt của không gian này là tạo thêm một không gian nghệ thuật với những phương thức tổ chức biểu diễn đa dạng, phù hợp với từng nhóm công chúng như hòa tấu thính phòng, piano, violin, cello, jazz. Cùng với đó là không gian giới thiệu âm nhạc Việt Nam thông qua các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống, mang đến những trải nghiệm phong phú dành cho khán giả.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, không gian này sẽ từng bước trở thành nơi giới thiệu tác phẩm, nhạc cụ, nghệ sĩ và những câu chuyện phía sau sân khấu. Thông qua các buổi trò chuyện, trình diễn và trải nghiệm trực tiếp, công chúng có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, cấu tạo, âm sắc và giá trị của từng nhạc cụ cũng như những tác phẩm kinh điển.